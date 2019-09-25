連三年增資 元大金對元大人壽現增140億

2019-09-25 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ╱即時報導



元大金控今天經董事會通過，宣布對元大人壽現金增資140億元，待元大人壽董事會通過並經主管機關核准後辦理，元大金在前年、去年都有對元大人壽增資，今年是連續第三年增資。

元大金控今表示，主要有兩大因素考量，因此決議於年底前再對元大人壽注資。第一是去年底壽險業淨值大幅波動，金管會持續呼籲壽險業者應儘量以普通股增資健全財務，為響應主管機關「晴天先積糧」的政策，在集團整體資源利用與綜效最大化之前提下，元大金控對元大人壽現金增資以厚實壽險子公司資本。

第二原因是為降低增資頻率，近年金管會對壽險業資本適足要求持續提高，元大人壽因自身業務持續增長也衍生有資本需求。元大金控已分別於2015年與2016年對元大人壽分別增資40億元與10億元，考量壽險子公司未來仍有業務擴增的資本需求，為降低頻繁分次增資造成的各項作業成本，擬提高本次增資金額。

根據元大人壽統計，截至今年6月底資本適足率為327%，淨值比為5.37%，均高於金管會現行對壽險業者資本要求，元大人壽已於去年由虧轉盈，年度獲利2.77億元。

元大金控強調，壽險是未來元大金重要策略發展業務，以現金增資支援壽險子公司中長期業務發展所需的資本，期能在現行的證券、銀行雙引擎下，發展壽險為第三具獲利引擎。