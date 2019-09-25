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三大因素！元大金將注資人壽140億元

2019-09-25 16:39經濟日報 記者林子桓╱即時報導

元大金控今（25）日董事會通過，由元大金控對元大人壽現金增資新台幣140億元，將待元大人壽董事會通過並經主管機關核准後辦理。元大金控表示，元大人壽2019年6月底資本適足率為327%，淨值比為5.37%，均遠高於主管機關現行對壽險業者資本要求，且已於2018年由虧轉盈，年度獲利2.77億元，但考量以下因素，決定於年底前再對元大人壽注資。

1.響應主管機關政策

受2018年底壽險業者淨值大幅波動影響，金管會近來持續呼籲壽險業者應儘量以普通股增資健全財務，為響應主管機關「晴天先積糧」的政策，在集團整體資源利用與綜效最大化之前提下，元大金控對元大人壽現金增資以厚實壽險子公司資本。

2.降低增資頻率

近年主管機關對壽險業資本適足要求持續提高，元大人壽因自身業務持續增長亦衍生有資本需求。元大金控已分別於2017年與2018年對元大人壽分別增資40億元與10億元，考量壽險子公司未來仍有業務擴增的資本需求，為降低頻繁分次增資造成的各項作業成本，擬提高本次增資金額。

3.效率化金控資源配置、推升集團綜效

元大金控近年於證券及銀行的併購案綜效顯著，現已發展為國內唯一的證券、銀行雙引擎金控，且銀行與證券體系各子公司皆穩健成長中。元大金控為持續推升集團整體經營綜效，效率化資本配置，在確保各項財務指標(雙重槓桿比、負債淨值比等)均維持穩健水準下，擬對壽險子公司挹注充分的資本，以支持其財務及業務發展。壽險為未來重要策略發展業務，元大金控以現金增資支援壽險子公司中長期業務發展所需之資本，期能在現行之證券、銀行雙引擎下，發展壽險為第三具獲利引擎。

元大金控壽險業

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