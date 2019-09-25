外送員風險高 第一金人壽說保險要這樣買

2019-09-25 16:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



第一金人壽25日表示，Uber Eats、foodpanda等美食外送愈發興盛的時代，工時彈性、自主性高的外送行業，也成為年輕人賺外快的首選之一。

騎機車固然方便，但長時間在馬路上穿梭，風險自然提升許多。台北市政府交通局統計，2018年台北市共發生了3萬7,000多件交通事故，其中機車騎士的死亡人數占總死亡人數大約一半，受傷人數占比更高達75%，整體風險遠高於其他車種。

第一金人壽表示，不論外送公司的福利是否包含員工保險，外送員都應該提升風險意識，為自己規劃更完整的保障防護。

外送員與公司間可能為僱傭關係或承攬關係，第一金人壽說明，最保險的方式就是了解公司所提供的保障，再幫自己補足缺乏的保障，一旦意外發生時，就不會被突來的醫療費用壓垮。

第一金人壽總經理林元輝表示，由於美食外送員普遍年紀輕，預算也有限，可以選擇定期的意外險及醫療險，以荷包友善的合理價格，規劃外勤三大必備保障：意外失能、意外身故及意外醫療。

意外失能及意外身故等前兩大保障，可以透過俗稱意外險的傷害保險來備齊。

林元輝表示，不幸發生意外時，失能保險金能用來彌補自己無法正常工作那段期間的收入損失，身故保險金則可以減輕家人的負擔。

然而，由於意外失能或意外身故保險金都是一次給付一筆金額，且意外失能只能依條款約定的失能項目給付保險金，建議外送員同步規劃意外醫療保障。

第一金人壽說明，意外醫療保障能用來支應一般的醫療支出，當遇到需頻繁回診，或甚至住院觀察的治療過程時，都可以派上用場。

林元輝指出，意外醫療的保障內容依保單及保險公司而異，範圍可能涵蓋住院、燒燙傷、骨折及加護病房等不同類型的保障。

舉例而言，22歲的小楊剛加入外送員行列，規劃了保額100萬元的「第一金人壽一年期特定意外多倍型傷害保險(主約)」，及保額1,000元/日的一年期傷害醫療住院日額保險附約，整年度保費共2,070元，一天保費不到6元。

假設小楊騎車外送時，不幸發生意外事故，依據車禍的嚴重程度，小楊可能獲得的醫療給付如下：

狀況一、車禍後，醫生判定小楊需住院三天，小楊投保的附約能提供保額1,000元 x 三天，共3,000元的醫療保險金。

狀況二、小楊情況較嚴重，已符合主約條款所列失能程度時，將依比率給付失能保險金，暫時彌補無法工作期間的損失。

狀況三、小楊車禍後傷重不治，主約的100萬元身故保險金，可以幫助小楊的家人渡過難關。

第一金人壽提醒，意外險提供的醫療保障較為有限，建議民眾在預算許可情況下，透過實支實付型醫療險，規劃能支應醫療雜費的完善醫療保障。

由於意外險會依據保戶職業風險等級計算保費，投保時應誠實告知工作性質(含兼職)。