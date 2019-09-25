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信託公會邀集信託部門負責人 搶多重商機

2019-09-25 15:53經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

信託公會25日表示，近來全球金融市場環境丕變，對信託業有利的多重商機正快速浮現。

立法院於今年通過境外資金匯回管理運用及課稅條例，並自8月15日施行，國內金融業無不積極整合內部資源為客戶提出完整服務方案。

信託公會理事長雷仲達就點出，這次海外台商因應全球化市場變化引資回台的趨勢，為國內金融業帶來的商機是全面性的。

匯回資金除了直接參與實質投資外，外匯存款專戶資金得於25%額度內存入信託專戶或證券全權委託專戶從事金融投資，為信託業帶來提供精緻化服務的機會，包括：單獨管理運用的金錢信託及全權委託投資業務，再進一步發展提供家族信託服務，每個環節都需要不同的專業人才長期經營，可提供客戶建立多元性且密不可分的關係。

雷仲達並指出，另一項機會則是因應社會人口結構持續高齡化少子化，趨動信託業為客戶規劃因應退休不同階段所需的金融服務。有別於以投資金融為主的商品財富管理服務外，近來以「資產保全以防詐騙」與「專款專用照顧」的財產管理目的之需求也愈來愈多，而這正是信託制度可以發揮的功能。

面對國人平均餘命屢創新高、老人失智人口日漸攀升，雷仲達表示，信託公會為加速信託業投入高齡者與身心障礙者信託的服務，提供了可視高齡者或身心障礙者受益人需要彈性調整給付金額的信託契約，契約範本的設計理念，以受益人長期財產管理可能需要的給付彈性及加強財產安全性為主要訴求，可明確提供特定族群信託服務設計。

信託公會秘書長呂蕙容表示，儘管社會人口結構與資金流動變動急劇，但也代表信託業的商機無限，端看誰能掌握社會結構變動帶來的發展。因此信託公會今年為信託專責部門經理人規劃的講座活動內容，就邀請產學界專家向信託業經理人詳細介紹大環境變動下給信託業帶來的可能機會。

在境外資金回流議題方面，請來實務界資誠會計師事務所會計師陳麗媛分享自專法與相關子法上路後的施行現況，以及未來為金融業帶來的可能影響。

呂蕙容分析，此議題帶給信託業的機會，除了25%在信託專戶投資金融商品外，趁台商引資回台重新布局全球之難得契機，信託業可協助台商進一步規劃家族傳承計畫，讓企業永續經營及根留台灣，並提高客戶與金融機構黏著度。

國內知名信託法學者中正大學財經法律系教授王志誠教授也說明家族信託可採行的法律架構，及現今已運作的家族信託實務案例與規劃模式。

另在高齡者與身心障礙者信託服務議題方面，王志誠分享有關安養信託契約範本設計的核心。

信託公會期盼藉本次產學界專家的分享，與會者能集思廣益為此次信託業經理人交流帶來新的思考及發展方向。

與會人士合影，左起：瑞興銀行協理楊明學、臺灣中小企銀副總經理吳美葉、兆豐證券董事...
與會人士合影，左起：瑞興銀行協理楊明學、臺灣中小企銀副總經理吳美葉、兆豐證券董事長陳佩君、中正大學財經系教授王志誠、信託公會秘書長呂蕙容、板信銀行董事廖美雲、板信銀行董事長劉炳輝、信託公會副秘書長黃瑞祺。信託公會／提供
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