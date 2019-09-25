LINE Pay「嗶」進康是美 滿額最高賺15%點數

2019-09-25 15:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



「LINE Pay 一卡通帳戶」持續擴大使用通路範圍，今日宣布即日起全台康是美獨立門市也加入支付據點，讓所有LINE Pay用戶可透過康是美採購多樣化的保養、美妝及生活用品，更可仰賴康是美的專業藥師挑選合適的保健品及醫美商品。

而LINE Pay也推出各種優惠回饋活動，邀請用戶趁活動期間超值購入秋冬保養及彩妝品，「LINE Pay 一卡通帳戶」的用戶消費滿額最高可獲25%回饋！讓小資族不用苦苦等待百貨週年慶，而錯過換季保養的關鍵時刻，是聰明省荷包的一大秘密武器！

隨著天氣漸涼，時序已進入秋冬，小資族的保養品與彩妝也到了換季的時刻，為了嘉惠體驗使用行動支付的康是美顧客，即日起至11月10日，用戶若以「LINE Pay 一卡通帳戶」結帳，單筆消費滿388元即可獲LINE POINTS 7%的點數回饋，若滿688元共可得15%的LINE POINTS，等同享受85折的優惠，10月1日前還可獲贈康是美的66元現金折價券。

各大銀行也加碼回饋，若「LINE Pay 一卡通帳戶」連結新光銀行帳戶儲值，儲值金額內的消費金額，可再得5%現金回饋；若連結高雄銀行帳戶儲值，儲值金額內的消費金額，則可再享10% LINE POINTS點數回饋，最高合計為25%回饋。