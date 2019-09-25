投資純網銀卡金金分離 兆豐董座：這變化當時沒考慮到

2019-09-25 14:57 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ╱即時報導



兆豐銀想派自家銀行經理人進純網銀「將來銀行」當董事，但卻卡金管會「金金分離」規範，不能派家代表、也沒有控制力，兆豐銀董事長張兆順今在立法院財委會上坦言：「這個變化是我們當時沒有考慮到的！」立委問是否考慮撤資？張兆順也說，因為當初有簽投資協議書，不能違反投資協議。

兆豐銀投資將來銀行持有25.1%股權，原本想派銀行代表進將來銀行，金管會認為這觸及金金分離否決，金管會主委顧立雄更公開反問兆豐銀：「為何不派兆豐金的人就好？」

立委江永昌今在立法院財委會質問金管會主委顧立雄跟兆豐銀董事長張兆順，兆豐銀投資純網銀，銀行最懂純網銀的人卻派不出去，反而要從金控去派，銀行懂純網銀的最強人才沒地方放。

張兆順說，最強或不強當然是考慮因素，既然投資純網銀25%以上，當初認為是金金分離的例外，依照目前銀行董事派任辦法，兆豐銀轉投資，當然是派銀行的代表去，但現在金管會有金金分離的考量，不管投資多少都一視同仁，不能派銀行的人去。

江永昌也問張兆順，兆豐是否有考慮撤資，讓新光去接納股份？張兆順說，當初兆豐評估效益是可以投資的，後來金管會規範金金分離，因為當初有簽投資協議書，就不能違反投資協議。

顧立雄則強調，金金分離是同一時間兩個有業務競爭，同時兼任兩個職務就有利害衝突的可能，就像一個人不能同時在台積電工作、也在聯電工作，但如果他在台積電工作過後來辭掉了，當然之後可以到聯電工作。

江永昌再問，將來銀行財報要不要兆豐銀編合併報表？兆豐金持有兆豐銀行100%股份，兆豐銀又持有將來銀行25%股份，不能派董事又要編合併報表？張兆順回應，兆豐銀只有重大影響，沒有實質控制力，沒有編月報表的問題。

江永昌則質疑，當初金管會要求兆豐銀入股時，是希望銀行可以對風控、法遵提供意見，現在又沒控制力，董事會開會還要利益迴避，是投資好玩的嗎？張兆順坦言：「這個變化是我們當時沒有考慮到的！」

顧立雄表示，張兆順董事長說要有實質控制力才需要編合併報表，有重大影響力的不用編，金管會將根據三家純網不同結構判斷誰有實質控制力，金融業加入成為董事會一分子，主要是希望透過金融業來實踐洗錢防制相關規定。