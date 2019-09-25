投資純網銀沒控制力？張兆順：這個變化是當初沒考量的

2019-09-25 14:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



立委江永昌今（25）日在立法院財委會質詢兆豐金董事長張兆順，當初金管會要你們入資，對洗錢防制、風控、法遵提供意見，不要讓純網銀走偏，但你們又沒有控制力要幹嘛？去看好玩的嗎？董事會又要利益迴避？張兆順說：「這個變化是我們當初沒有考量的。」

江永昌質詢指出，金管會規定「金金分離」，銀行不能派最專業的人去純網銀當董事，若以公股來看，如何對財政部負責？若不行就退出？

張兆順表示，既原始評估有效益可以投資，因有投資協議書也不能違反協議書。

金管會主委顧立雄表示，政策背後意含是，同一時間在兩個職務有利益衝突可能，這是金金分離的用意，例如一個人不能同時在台積電、聯電工作，但辭掉台積電工作後，若沒有競業禁止，可以到聯電上班。

江永昌問：「你不是派最強的銀行總經理去純網銀，結果從金控派人？」張兆順表示，最強不強是考慮因素，原本以為金融業25%持股是金金分離的例外，目前董事派任辦法，銀行轉投資另一家金融機構可派銀行的人去，因金管會有金金分離，都不能派銀行的人去。

至於將來銀行財報要不要跟兆豐合併報表？張兆順表示，採權益法，沒有合併報表，因兆豐在將來銀行只有重大影響力，沒有實質控制力，江永昌表示，所以實質控制力是中華電信，由中華電信合併報表。

江永昌進一步問，當初金管會要你們入資對洗錢、風控、法遵提供意見，不要讓純網銀走偏、走錯了，你又沒有控制力，你到底要幹嘛？去那邊看好玩的？董事會開會還要利益迴避還是要怎麼？張兆順說：「這個變化是我們當初沒有考量的。」