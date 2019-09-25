外送員月入10萬拿命拚 壽險老總：三大必備保單不可少

2019-09-25 14:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



美食外送工時彈性、自主性高，成為年輕人賺外快的首選之一。記者張世杰／攝影 分享 facebook

外送員月入10萬拿命拚！Uber Eats、foodpanda等美食外送愈發興盛的時代，工時彈性、自主性高的外送行業，也成為年輕人賺外快的首選之一。騎機車固然方便，但長時間在馬路上穿梭，風險自然提升許多！第一金人壽總經理林元輝表示，由於美食外送員普遍年紀輕，預算也有限，可以選擇定期的意外險及醫療險，規劃外勤三大必備保障：意外失能、意外身故及意外醫療。

外送員月入8、9萬元甚至10萬元確員有案例，但是外送員的心聲是「保險保很多，摩托車的險、人身險，還保超跑險，保很多！這公司不負擔的，有事情自己負責。」「撞到一台超跑，要賠償300多萬，所以當然要保超跑險，一年保費3 ,000多元，就可以平安。我們這種是拿命去賺錢！」

據台北市政府交通局統計，2018年台北市共發生了3萬7千多件交通事故，其中機車騎士的死亡人數占總死亡人數大約一半，受傷人數占比更高達75%，整體風險遠高於其他車種。第一金人壽表示，不論外送公司的福利是否包含員工保險，外送員都應該提升風險意識，為自己規劃更完整的保障防護。

由於外送員與公司之間的關係可能為僱傭關係或承攬關係，第一金人壽說明，最保險的方式就是了解公司所提供的保障，再幫自己補足缺乏的保障，一旦意外發生時，就不會被突來的醫療費用壓垮。第一金人壽總經理林元輝表示，由於美食外送員普遍年紀輕，預算也有限，可以選擇定期的意外險及醫療險，以荷包友善的合理價格，規劃外勤三大必備保障：意外失能、意外身故及意外醫療。

「意外失能」及「意外身故」等前兩大保障，可以透過俗稱「意外險」之「傷害保險」備齊。林元輝說明，在不幸發生意外時，失能保險金能用來彌補自己無法正常工作那段期間的收入損失，身故保險金則可以減輕家人的負擔。然而，由於意外失能或意外身故保險金都是一次給付一筆金額，且意外失能只能依條款約定的失能項目給付保險金，建議外送員同步規劃「意外醫療」保障。

第一金人壽說明，「意外醫療」保障能用來支應一般的醫療支出，當遇到需頻繁回診，或甚至住院觀察的治療過程時，都可以派上用場。林元輝指出，「意外醫療」的保障內容依保單及保險公司而異，範圍可能涵蓋住院、燒燙傷、骨折及加護病房等不同類型的保障。

舉例而言，22歲的小楊剛加入外送員行列，規劃了保額100萬元的「第一金人壽一年期特定意外多倍型傷害保險」(主約)，及保額1,000元/日的「一年期傷害醫療住院日額保險附約」，整年度保費共2,070元，一天保費不到6元。

假設小楊騎車外送時，不幸發生意外事故，依據車禍的嚴重程度，小楊可能獲得的醫療給付如下：狀況一、車禍後，醫生判定小楊需住院3天，小楊投保的附約能提供保額1,000元 x 3天，共3,000元的醫療保險金；狀況二、小楊情況較嚴重，已符合主約條款所列失能程度時，將依比例給付失能保險金，暫時彌補無法工作期間的損失；狀況三、小楊車禍後傷重不治，主約的100萬元身故保險金，可以幫助小楊的家人渡過難關。

第一金人壽提醒，意外險提供的醫療保障較為有限，建議民眾在預算許可的情況下，透過「實支實付型」醫療險，規劃能支應醫療雜費之完善醫療保障。另外，由於意外險會依據保戶職業風險等級計算保費，投保時應誠實告知工作性質(含兼職)；若保險期間換工作，不論風險降低或提高，也需主動告知保險公司，才能保障自身權益。