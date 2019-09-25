影／處分吹哨者？ 顧立雄警告永豐金別擅作處分

2019-09-25 12:57 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 杜建重 ╱即時報導



曾舉報永豐金鼎興與三寶案弊案的「吹哨者」永豐銀前總經理張晉源，遭永豐金以出售美國子行案疑涉背信提告。金管會主委顧立雄今首度表態警告永豐金：「在三審沒定讞之前，他還是有吹哨者身分，不能對他作不利的處分。」