金管會主委顧立雄關切 永豐金持續向金管會說明

2019-09-25 12:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



金管會主委顧立雄今（25）日表示，將正式去函永豐金，要求說明向永豐銀前總經理張晉源提告的證據與動作正當性。永豐金回應指出，尊重主管機關意見，持續與金管會溝通，近期將向金管會說明。

24日金管會已經向永豐金了解提告內容與狀況，並了解具備吹哨者身份的張晉源，其工作權與薪水不能受到不利處分，但因目前永豐金向張晉源提告的背信罪屬於刑事案件，因此張晉源暫時停職，但可照領薪水。

永豐金向張晉源提告背信罪前、正式提告、與提告後，皆持續向金管會說明，近期金管會也將向永豐金進一步了解。

張晉源具有吹哨者身份，工作本身與薪水必須受到保護，但此次永豐金針對張晉源提告事由，與張晉源吹哨的三寶案件是不同案件。

永豐金2016年出售子行美國遠東銀行（FENB），經過查證，發現當時永豐金控財務長、永豐銀行總經理及董事的專案負責人張晉源在交易過程中，有不和常理的安排與做法。

其中，最重要的是沒有在董事會中充分揭露FENB高達6928萬美元的遞延所得稅資產備抵，以及備抵壞帳迴轉價值，合計約等於新台幣21.5億元，導致交易價格有被低估嚴重影響股東權益情事。

傅祖聲表示，張晉源應考慮如何讓公司在交易過程中獲得更高交易條件，卻沒有讓董事會成員知道，專案小組並有將數據放入分析，董事會報告時卻沒有讓董事會成員知道。