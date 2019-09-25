金管會將提媲美星港財管新方案 立委說應納入境外保單

2019-09-25 12:56 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ╱即時報導



金管會主委顧立雄本月初接受平面媒體聯訪透露，年底將會公布「媲美星港財富管理新方案」，針對專業投資人、高資產族群有更多商品開放，「台灣資金台灣自己管」。今天立法院財委會上，立委郭正亮說，應該去了解高資產族群在海外都在買什麼，包括債券、境外保單等。顧立雄說，境外保單目前不在架構中，但會去了解。

今天立法院財委會上，立委郭正亮表示，顧立雄將提出「媲美新港財富管理新方案」，因應香港變局、資金回流，未來台灣會有更多過剩資金，希望把國際投資弄到境內，提供更多商品，這樣的發言很亮眼。

顧立雄說，目前希望在境外金融中心(OBU)平台的商品，可以在外匯指定銀行(DBU)同步放寬，DBU同步放寬可以讓銀行做更多高資產族群的財富管理業務。

郭正亮則表示，目前台灣海外投資淨資產高達1.28兆美元，其中72%是債券投資，只有28%是股票跟ETF，我們國際投資部位，衍伸性商品只有38億美元，這很小、不是重點。

顧立雄回應說，台灣海外投資很大一部分是機構投資人，包括保險公司、銀行，但現在是要吸引專業投資人、高資產客戶，吸引境外資金，總資產達一定金額以上者，針對大中華地區華人提供理財需求，現在OBU可以提供商品較多，DBU目前看起來比較少，所以金管會正在進行盤點新加坡跟香港有哪些產品。

郭正亮建議顧立雄，應該對目前高資產族在海外買些什麼的態樣做了解，沒有了解清楚那些人還是不會回來，例如很多高資產族買境外債券、境外保單，但開放的東西若沒有在清單上，大家錢還是不會回來。尤其境外保單，金額可能有幾千億，很多人掛香港公司名義在台灣賣香港保單，只要20萬新台幣就可以在香港開戶。

顧立雄說，就他目前看到保險國際業務分公司(OIU)不是很好，境外保單確實沒有在他的心中架構中，會再來了解。有連結台股指數ETF的商品，目前也在研議中。

就金管會目前的初步規畫，「媲美新港財富管理新方案」針對專業投資戶、高資產個體戶，開放商品有證券跟債券商品，也有連結到台股指數的商品，像是境外結構性商品連結到台股指數等，但不包括保單，至於連結到新台幣匯率商品，因為涉及央行，也還正在研議。