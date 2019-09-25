金管會防理專挪用客戶資金 下令銀行全面清查

2019-09-25 12:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



銀行理專挪用客戶資金案件頻傳，金管會主委顧立雄今（25）日在立法院表示，已找來銀行總稽核，要求針對有理專的分行，檢視是否落實理專十誡。

立委施義芳質詢表示，銀行理專挪用客戶資金案件不斷發生，上周又發生玉山銀行理專涉挪用千萬客戶資金，該如何防範？

金管會主委顧立雄表示，要求銀行加強內稽內控，他也有找銀行總稽核，要落實內控三道防線，並要稽核就理專十誡規定，針對有理專的分行要去檢視有無落實。

施義芳表示，金管會已列出銀行理專挪用客戶資金的五類缺失，包括第一、未確實執行行員代客戶臨櫃辦理交易的控管機制；第二、未建置妥適有效的行員輪調制度，及在行員休假期間執行內部查核機制。

第三、未督導行員遵循員工行為準則規範，不得與客戶間有私人借貸或金錢往來關係；第四、未建立行員關聯戶的相關監控。第五，未就已查得缺失建立通案性覆核追蹤機制。

其中關聯戶如何做監控？顧立雄表示，若是自行的關聯戶，內控內稽要建立查核機制，若是他行關聯戶可透過建檔等管控。

顧立雄強調，銀行的三道防線，包括業務部門、法遵、內部稽核也要落實，如果稽核沒有做到，過去是罰錢，以後會對督導人員也要究責。