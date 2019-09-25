亡故者保單受益人協查 內政部：3年來理賠金額破千億元

2019-09-25 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



內政部、金管會與壽險公會合作，自2016年9月起，開通亡故者保險理賠通報清查服務。戶政司副司長鄭信偉表示，3年來藉此找到16萬7404人的有效保單，根據壽險公會推估，理賠金額可望突破1000億元。

內政部表示，當民眾遇到親屬亡故，常不清楚亡故者是否有申請保險、保了多少保險。自2016年9月起，民眾到戶政事務所為亡故親屬辦理死亡登記時，可同步向戶政事務所申請，將亡故者的資料通報壽險公會，經壽險公會交由各保險公司清查亡故者的人身保險承保情形，各保險公司便可透過這項管道，通知保險受益人辦理申請相關給付。

根據內政部統計，從2016年9月1日提供亡故者保險理賠一站通服務起，截至今年8月底止，三年來死亡登記案件有51萬9146件，其中就有37萬1123件申請通報，申請率為71%；通報當下擁有有效保單的人數為16萬7404人，占通報案件45％。