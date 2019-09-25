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力倡朱韓配！沈富雄：角色對調 選情保證豬羊變色

市場充滿不確定性時 專家：這樣投資才會嬴

2019-09-25 11:04經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

中美貿易大戰遲遲無法落幕，造成市場擔憂與股市動盪，但處在風暴中心的陸股中証消費服務領先指數及美股費城半導體指數今年來漲幅都超過三成，台新投信表示，在市場充滿不確定之下，分散投資與分批佈局比擇時重要，建議可逢低多元布局「CARS」（Consumer中証消費服務領先指數、AI 費城半導體指數、REITsMSCI美國REITs指數、Senior Secured High Yield Bond美銀美林優高收指數）四資產。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，科技產業最重要的上游半導體形塑人類未來生活，如無人駕駛、無人機、自動穿戴、數位金融等新興科技；也形塑智慧生活的日常，如行動支付、車聯網雲端運算、等現代不可缺少的AI應用。

蘇聖峰表示，北美半導體設備製造商7月出貨金額止跌回升，達20.34億美元，為今年次高水準，並已連續三個月出貨金額超過20億美元；半導體產業年營收成長將逐漸出現U型上揚，2020年的營收可望由負轉正，將帶動創新科技基金未來漲升行情。

台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真表示，中國券商估計2019年A股淨利同比5%，ROE 9%，淨利同比將在第3季見底，ROE將在第4季見底，不過，若中美貿易摩擦惡化升級，基本面見底時點可能延後至今年第4季。

葉宇真認為，整體來看，往後1.5~2年是企業業績回升期，預計中國GDP增速穩定6%左右，A股利潤增速有望回升至10~15%，ROE至12%以上，成為陸股牛市爆發期強而有力的支撐。

半導體陸股無人機車聯網雲端運算美股

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