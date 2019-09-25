內政部幫找亡者保單 理賠金額破千億元

2019-09-25 10:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



為保障民眾權益，內政部與金管會及壽險公會三方合作，自2016年9月1日起，戶所提供亡故者保險的通報清查服務，三年來藉此服務找到16萬7,404人的有效保單，推估理賠金額可望突破1,000億元。

內政部表示，當民眾遇到親屬亡故，常不清楚亡故親屬保了多少保險。

在提供這項服務後，民眾至戶政事務所辦理死亡登記時，可同步向戶政事務所申請將亡故者死亡資料通報壽險公會，經壽險公會交由各保險公司清查亡故者人身保險承保情形，各保險公司再通知其保險受益人辦理相關給付，受益人得即時行使申領保險理賠的權利，讓親屬遺落的愛不打折扣。

根據內政部統計，從2016年9月1日提供亡故者保險理賠一站通服務起，截至今年8月底止，三年累計申請通報件數共37萬1,123件，占死亡登記案件51萬9,146件的71％，其中通報當下擁有有效保單人數為16萬7,404人，占通報案件45％。