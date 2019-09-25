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校園投資智慧王獎金大加碼 10月起開放報名

2019-09-25 10:43經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

證交所每年為大專院校學生量身訂做證券投資知識競賽活動「校園證券投資智慧王」，今年邁入第16屆，為推動各校學生踴躍參與，本屆獎勵除了過往補助，將新增各分區前八名隊伍以外，所有參賽隊伍成績前48隊皆可獲得2,000元獎學金，並提高冠亞軍獎金50%以上，報名將於10月1日起開放至11月11日。

證交所表示，第16屆「校園證券投資智慧王」活動，將在原有獎勵補助外，新增扣除各分區前八名隊伍以外的所有參賽隊伍（不分區）成績前48隊隊伍，每隊均可獲頒2,000元獎學金，同時提高冠亞軍獎金50%以上，分別由6萬元和2萬元，提高到10萬元及3萬元。

此外，如有同校連續二屆獲得冠軍，本屆也將特別頒予獎杯和5萬元獎勵金，鼓勵各校同學踴躍參加。

證交所「校園證券投資智慧王」舉辦近16年來，一直是全國各大專院校熱烈支持的競賽活動，今年證交所為感謝各校熱情推廣，除了邀請第15屆全國參賽隊伍數量最多的12所大專院校擔任協辦單位共襄盛舉，獎金和奬額部份也大幅增加，期待參賽隊伍規模比往年擴大。

證交所指出，「校園證券投資智慧王」目的是提升大專學生對證券市場的認識，從而建立正確投資觀念，競賽題目融合了證券交易相關法規與實務、證券投資與財務知識，學生可從相關網頁查詢資料的實作題納入競賽答題，有助爭取競賽獎學金，也能為未來的金融證照測驗提前做準備，寓教於樂效果極佳。

第16屆活動將自10月1日起至11月11日開放網路報名，競賽方式沿襲往年採「網路初賽」和「複賽暨總決賽」二階段進行，網路初賽訂11月27日至29日一連辦三天，各區網路初賽前八名晉級隊伍、以及八隊之外卡身份共計40隊，將受邀於12月24日至證交所場地參加「複賽暨總決賽」，爭取最高榮譽。

歡迎各大專院校在籍學生（碩博士、外籍、陸籍、交換生），三人一隊組成隊伍報名，可同校不限年級、系所，大學及碩博士生混搭，詳細活動辦法也能參閱活動官網，或洽服務專線：（02）2397-1222分機340、332及331，證交所可安排專人擇期到校說明。

證交所大專獎學金

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