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永豐金「吹哨者」停職 顧立雄：定讞前不能做不利處分

2019-09-25 09:37聯合報 記者戴瑞瑤╱即時報導

曾舉報永豐金鼎興與三寶案弊案的「吹哨者」永豐銀前總經理張晉源，遭永豐金以出售美國子行出售案疑涉背信提告。金管會主委顧立雄今首度表態警告永豐金：「在三審沒定讞之前，他還是有吹哨者身分，不能對他作不利的處分。」

銀行局昨證實，永豐金在23日已通知張晉源自25日起，暫停所有職務執行，但不影響薪資。另於訴訟期間，張晉源的頭銜，也就是金控資深副總經理一職、薪資都還在，但請他在家配合司法調查。

對此，顧立雄今早出席立法院財委會前受訪說：「我要特別提醒永豐金，因為張晉源還是具有吹哨者身分，不能做相關不利處分，包括解職、降薪等，我會請銀行局正式請永豐金來作說明。」

永豐金對張晉源暫時停職、薪水照領，這算不利處分嗎？顧立雄說，會請永豐金向金管會說明，吹哨者保戶概念是包含工作本身，還有薪水本身，不能因為基於吹哨者理由作不利的處分，所以要請永豐來了解，是否是因為張晉源吹哨者的理由對他進行不利處分，還是基於其他事由作處分，這要請永豐來釐清。

吹哨者的保護是一輩子免責嗎？顧立雄表示，這件事引發大家對吹哨者的討論，是否因為他是吹哨者身分不能對他作任何不利處分，這是一個問題，永豐金主張因為另一個案子跟他當時吹哨的事情不同件事，永豐金還是可以對他提告，「但我的看法是，在沒有司法三審定讞之前，他吹哨者身分還是存在，不能夠以另案的理由，跟沒有確切結論之前，對他作不利處分。」

但當事人一定認為自己是因為吹哨者被報復？顧立雄也說，這就要有正當性，永豐金對吹哨者提告，看到新聞說有對他處以停職，但是是基於另案的理由，這就要請永豐說明，金管會將先去函永豐，請永豐詳細說明，「我要強調，吹哨者保護是我們非常關切的事項。」

針對永豐金指出美國子行被賤賣？顧立雄說，當時金管會有做調查，後來認為價格是永豐自主的範疇，因此金管會就有核准，但是之後永豐後續調查，「我不是非常清楚永豐後續提起訴訟的依據跟查到的證據為何，這也要進一步請永豐金說明。」

永豐金顧立雄金管會

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