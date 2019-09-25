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永豐金吹哨者遭停職 顧立雄：將了解是否為不利處分

2019-09-25 09:36經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

金管會主委顧立雄。 圖／聯合報系資料照片
金管會主委顧立雄。 圖／聯合報系資料照片
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永豐金及永豐銀告永豐銀前總經理張晉源背信金管會主委顧立雄今（25）日在立法院對此表示，金管會將正式發函請永豐金，針對是否對吹哨者作不利處分及提告依據等，提出說明，但他也強調訴訟是永豐金的權利，吹哨者保護才是我們關切的重點。

顧立雄表示，他要特別提醒永豐金，因張晉源仍具吹哨者身分，相關不利處分，還是要注意到不能做有關解職、降薪等處分，我們第一時間有去了解，會請銀行局正式請他們說明。

對於永豐金提告理由是否充分？顧立雄表示，當時有做調查，後來認為價格決定是屬自主經營的範疇，所以就做核准（出售美國子行案），但（永豐金）後續調查，我們不是非常清楚後續提訴訟的依據及查得的證據為何，所以就這部分會進一步請他們說明。

吹哨者保護是一輩子？就現在吹哨者，這件事引發大家討論因不能做不利處分，仍在職情況下相關其他行為是不是都因吹哨者身分而不能作其他處分，這是一個問題，永豐金提出此案跟當初吹者不是同一件事，所以仍可提告，但我的看法在司法調查未定論前，吹哨者身分仍在，不能以另案理由在未有確切結論前，對他作不利處分。

對於張晉源被暫停職且仍可領薪水，算不利處分？顧立雄說，這部分會一併請他們作說明。

吹哨者可以終身免責？顧立雄表示，不是終身免責概念，他是一個吹哨者在職身分，不能因吹哨而對他不利處分，永豐金提出一個概念，他不是因此案而是另一案件，我們會對他案另外提告的依據，還有吹哨者身分存在情況下不得作不利處分等，作了解。

但領薪水不用上班是不利處分嗎？顧立雄表示，吹哨者保護概念含有工作本身、薪水本身不能因基於吹哨者理由而作不利處分，要去理解是否因吹哨者作不利處分，還是基於其他事由作處分，我必須請他們作個釐清。

永豐金與張晉源的立場原本就各有差異？顧立雄表示，所以要有個正當性問題，也就是基於對他提告，媒體報導已對他停職處分，基於另案理由，就必須請他們作說明。

顧立雄表示，對吹哨者身分仍要有保障機制，基於另案理由停職，都是我們要了解的。

本周會請永豐作說明嗎？顧立雄表示，會去函他們作合理說明。若不合理，請他們撤告或回復原職？顧立雄表示，訴訟是他們的權利，吹哨者保護這是金管會要關切的事項。

顧立雄永豐金金管會

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