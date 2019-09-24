女生比男生有退休準備意識 最愛這檔老牌基金

2019-09-24 20:37 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



情境示意圖。圖／Ingimage 分享 facebook 根據國發會今年7月統計資料，預估台灣2026年65歲以上老年人口比例將超過20%，進入「超高齡社會」。高齡、少子化趨勢來襲，為鼓勵國人為退休預作準備，中國信託商業銀行今年6月17日於網路銀行推出「樂退GO」退休基金投資計劃，發現女生比男生有退休準備意識，傾向選擇耳熟能詳的產品。

中國信託銀行表示，「樂退GO」上線近三個月有逾32萬瀏覽人次，平均每天有三千多人次在關心自己的退休準備；參與男女性別比例為42%及58%，相較男性，有更多女性為退休金做準備。

在投資標的選擇上，46%的民眾投資於「元大台灣卓越50ETF(0050)」及「元大台灣高股息ETF(0056)」的連結基金，顯示民眾傾向選擇耳熟能詳的產品來做退休規劃及準備。另外選擇科技型基金與投資中國基金者也不在少數，占比約20%。

中國信託銀行指出，科技型基金與投資中國基金等基金，產品波動度較高，面臨市場修正時往往能快速反彈，有利於資產累積，建議透過定期定額方式來降低投資風險。

中國信託銀行建議，穩健型投資人適合「滾雪球策略」，透過投資產品風險波動低且長期報酬相對穩定的債券型基金及多重資產型基金，將雪球慢慢越滾越大。

如果想要滾出更大的雪球，成長型或積極型的投資人可以採「1+1策略」，投資產品風險波動度較高，面臨市場修正時能快速反彈的股票型及平衡型基金，再加另一顆雪球。

中信銀行「樂退GO」最低申購金額僅1000元，中國信託銀行指出，社會新鮮人只要每天省下一杯手搖飲料的錢，就可輕鬆踏出退休理財的第一步。若投資金額逾2000元，可納入二種不同類型的基金，自組具風險分散效果並長期持有的投資部位。