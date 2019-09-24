走路省保費 首創「歲滿期繳費」計步型外溢保單上市

2019-09-24 19:57 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



世界衛生組織指出，「走路」是最容易被實踐也是最為推薦的身體活動。為繼續鼓勵民眾多加運動、越老越要動，台灣人壽推出全台首創的「歲滿期繳費」計步型外溢保單「台灣人壽步步保健康定期保險」，只要每年達到日均步數6000步門檻，隔年即可享費率折扣，費率折扣年度數可達57年，為業界最長。

台灣人壽積極響應主管機關政策，2017年3月即推出全台首張連結健康手環外溢保單「台灣人壽步步盈重大疾病終身保險」。內部統計分析發現，投保年齡20~40歲者占74%，保戶上傳的日均步數約6700步，甚至更有保戶日均步數高達12000步以上。

計步型外溢效果除鼓勵保戶落實或提升自身健康管理觀念與行為外，上傳步數達標者更可享有費率折扣或現金給付。

台灣人壽表示，「歲滿期繳費」計步型外溢保單的外溢效果延長至77歲滿期，投保年齡也提高到60歲，計步達標門檻調降至6000步以上，並提供業界最多的三款紀錄步數APP或連接健康手環；保戶投保自備健康手環或裝置，只要每年達到日均步數門檻，隔年即可享費率折扣。

以25歲王先生投保保額100萬元為例，採轉帳繳納，折扣後年繳保險費13959元。若王先生於保單有效期間內，每年上傳步數取最高120日平均，日均步數若達6000 步以上則享2%折扣；達8000步以上可享4%折扣；達10000步以上更享高達8%折扣，年繳實繳保險費將降低至12831元。

也就是說，日走萬步即可享有身故或完全失能、10項特定傷病以及其中6項增額給付50%等最高150萬元保障，是較高槓桿及高CP值的外溢保單。