瀚亞投資推兒童理財教育計劃 擴大與基隆市教育處合作

2019-09-24 19:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王奐敏 ╱即時報導



瀚亞投資總經理黃慧敏致贈「2019CHA-CHING兒童理財教育計畫」示範城市獎牌，由基隆市政府教育處代理處長陳淑貞代表接受。瀚亞投資／提供 分享 facebook 小孩收到零用錢要怎麼用、怎麼存？大人要理財，小朋友更應該學習管理金錢、培養正確的價值觀。其實，理財不是只有狹隘的「投資」，更重要的是如何管理自己和金錢的關係。

2019年「CHA-CHING兒童理財教育計劃」與基隆市政府教育處擴大合作，將此在地化國際兒童理財教育帶進基隆市的國小校園，並特別於23日舉辦致贈儀式，與會者包括基隆市政府教育處代理處長陳淑貞、瀚亞投資總經理黃慧敏、以及兩所種子學校校長，包括基隆市信義國小校長賴麗雯、基隆市仁愛國小校長彭麗琦等。

以素養為導向的「CHA-CHING兒童理財教育計劃」，在今年與基隆市政府教育處合作，將在基隆市舉辦一場大型教師研習、兩場校園課程、一場親子理財夏令營，預估將有2,000名學童受惠。基隆市導入國際教育資源，推廣兒童理財教育與正確的金錢觀，並成為「CHA-CHING兒童理財教育計劃」的示範城市。

「CHA-CHING兒童理財教育計劃」起源於英國保誠集團針對全亞洲所做的一項大型研究計劃。為了強化孩子的理財教育，邀請兒童教育專家Dr. Alice Wilder以四個主要觀念「收入、儲蓄、消費和捐獻」設計適合兒童的理財教育。在亞洲已有11個國家參與這個CSR計畫。

英國保誠集團旗下的瀚亞投資、英國保誠人壽將「CHA-CHING兒童理財教育計畫」引進台灣，並與遠見·天下文化教育基金會、未來親子學習平台合作，將國際教材在地化，透過舉辦親子理財營隊、推出知識讀本、舉辦校園課程、教師研習，推廣兒童理財教育。此外，「CHA-CHING兒童理財教育計畫」更獲得2019年「未來教育 台灣100」的創新教案。

基隆市政府教育處代理處長陳淑貞指出，傳統觀念中，理財教育應該是大學金融的專業科目，若能從小開始學習，相信能改變許多人的未來；教育處非常歡迎民間及國際教育資源的挹注，幫助教師與學童培養更多面向未來的能力。

瀚亞投資總經理黃慧敏表示，CHA-CHING兒童理財教育計劃是一套適合7至12歲兒童的國際理財教材，根據統計，亞洲有九成的家長認為理財很重要，以東南亞為例，馬來西亞、菲律賓、印尼及泰國，這套兒童理財教育課程已經進入官方教育體制中。引進台灣後，我們邀請師資進行在地化調整，目前已是相當成熟的模組，包括課堂經營、夏令營設計、教師研習營等，透過與基隆市政府教育處的合作，讓老師們理解這份理財教育計畫，教導孩子正確理財觀，為未來做好準備。

未來親子資深總監林睿彬提到，CHA-CHING兒童理財教育計劃藉由情境體驗活動設計，融入班級經營，孩子們在微型化的社會結構中賺錢、消費、儲蓄，並透過課程設計理解公益與捐獻的意義，不止影響小朋友，更間接影響父母及家庭。教案的完整為老師節省相當多時間，未來也將持續在基隆校園推動與深耕，期待影響更多老師、家長與孩子。