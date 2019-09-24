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子公司投資獨身貴族虧損 金管會處分德信證董總等八人

2019-09-24 18:46經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

德信證券子公司德信冠群創投投資獨身貴族等三家公司，發生重大虧損，金管會今（24）日對德信證券開罰240萬元，並解除前董事長林冠百、現任總經理廖鴻輝、前董事、前法遵主管等共八人職務。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，德信證券對於子公司德信創投，投資獨身貴族等三家公司發生重大虧損，涉督導不周，另自營投資未落實內控制度相關措施，已違反證券管理法令。

相關缺失，包括第一，德信證券對子公司監督管理不周，德信證券未督促子公司德信創投訂定內控制度，對德信創投監理的查核報告查核不確實，及未按月取得德信創投財務資料等。

第二，德信證券遲延向金管會申報，德信創投投資獨身貴族等三家公司發生重大虧損。

第三，德信證券自營部投資有價證券的買賣分析及虧損控管作業流於形式。

金管會採取的處分，包括對德信證券處罰鍰240萬元，並解除行為時董事長林冠百、吳姓董事職務。

其他人員方面，命令德信證券停止總經理廖鴻輝、前內部稽核張姓主管六個月業務執行，停止前法令遵循蔣姓主管四個月業務執行。

以及命令德信證券停止前自營部樓姓主管及雷姓業務人員一個月業務執行、停止陳姓業務人員二個月業務執行。

蔡麗玲表示，因董事長、董事被解職，被處分後，德信證券六個不得申請下列案件：(1)增加業務種類或營業項目。(2)增設分支機構。(3)轉投資國內、外及大陸地區證券、期貨、金融及其他事業。(4)辦理現金增資或募集公司債。(5)擔任ETF流動量提供者。(6)合併

除此，金管會並要求，在會計師出具對於內控制度的設計及執行有效性的審查意見前，公司不得增加對子公司的轉投資、資金貸與或背書保證，子公司德信創投及德信冠群創投管理顧問公司，也不得增加投資。

創投金管會

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