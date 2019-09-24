疑涉獨身貴族掏空案 德信證前董座三年不得回證券圈

2019-09-24 18:36 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ╱即時報導



知名服飾品牌「獨身貴族」今年七月爆發掏空案。圖／翻攝自獨身貴族網站 分享 facebook 知名服飾品牌「獨身貴族」今年七月爆發掏空案，金管會今認為德信證券對於子公司德信冠群創投管理不周，因此解除德信證券前董事長林冠百職務，他三年內不得重回證券圈，總經理廖鴻輝也被停職半年。

德信證券100%轉投資設立的子公司德信冠群創業投資，去投資知名服飾品牌「獨身貴族」卻爆出掏空案，導致德信證券產生鉅額損失。

金管會今罰德信證券前董事長林冠百解職，三年內不得重回證券圈，總經理廖鴻輝也被停職半年，另也對德信證券開罰240萬元，並且命令德信證券不可以增加對子公司的轉投資、資金貸與、背書保證等，子公司德信創投跟德信冠群創投都不能再增加投資，並請德信證券必須提出改善計畫提報股東會討論。

金管會證期局副局長蔡麗玲說，德信證券的子公司德信冠群創投投資獨身貴族，卻讓三家公司都發生損失，顯示德信證券督導子公司不周，沒有落實內控，依照規定投資案要提到德信證券董事會，但卻沒有提，且德信證券是公發公司，卻延遲向金管會申報發生重大虧損。德信冠群創投投資獨身貴族1.15億元，目前還有5500萬元沒有拿回。而林冠百雖在今年二月已離職，但金管會仍做出解職命令，命令他三年不得回證券圈。