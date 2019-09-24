新台幣匯率升4.4分 收31.013元

2019-09-24 16:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



台北股匯市進入盤整格局，台股今（24）日下跌1.01點，收在10,918.01點，新台幣匯率全日微幅走升，終場升值4.4分，收31.013元，台北外匯經紀公司成交量8.36億美元。新台幣匯率雖偏升，但收盤時依舊未突破31元整數大關。今日新台幣匯率盤中最高升抵30.985元，最低31.019元。

台股今日在平盤附近整理後壓回翻黑，5日均線約10,917點和10,900點整數關卡一度失守，隨後電子回穩，大盤重返10,900點之上，尾盤金融跌幅收斂，台股小跌作收。外資及陸資今日買超21.66億元。