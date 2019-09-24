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台壽計步外溢保單 保費折扣可達57年

2019-09-24 15:53經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

台灣人壽24日表示，推出新款「歲滿期繳費」計步型外溢保單，台灣人壽步步保健康定期保險，其外溢效果延長至77歲滿期，投保年齡也提高到60歲，計步達標門檻更調降至6,000步以上，並提供業界最多的三款紀錄步數APP或連接健康手環。

保戶投保台灣人壽步步保健康定期保險，並自備健康手環或裝置，只要每年達到日均步數門檻，隔年即可享費率折扣，費率折扣年度數可達57年，為目前業界最長費率折扣年度數。

台灣人壽根據內部統計分析發現，投保全台首張計步型外溢保單的保戶，其投保年齡20~40歲者占74%，保戶上傳之日均步數約6,700步，甚至更有保戶日均步數高達1.2萬步以上。

計步型外溢效果除了鼓勵保戶落實或提升自身健康管理觀念與行為之外，上傳步數達標者更可享有費率折扣或現金給付。

以25歲王先生投保保額新台幣100萬元為例，年繳保險費1萬4,100元，首、續期保險費皆以金融機構轉帳，享有1%費率折扣，年繳實繳保險費為1萬3,959元。

王先生於保單有效期間內，每年上傳步數取最高120日平均，日均步數若達6,000 步（含）以上，則享2%折扣；達8,000步（含）以上可享4%折扣。

若達1萬步（含）以上，有高達8%折扣，年繳實繳保險費降低至1萬2,831元，即享有身故或完全失能、十項特定傷病，及其中六項增額給付50%等最高150萬元保障，是一張具較高槓桿及高CP值的外溢保單。

如王先生於50歲發現並經初次診斷符合冠狀動脈繞道手術者，符合六項特定傷病增額給付條件，台灣人壽依約定給付特定傷病保險金100萬元，與特定傷病增額保險金50萬元，共計理賠150萬元。

保險金台灣人壽

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