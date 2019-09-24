純網銀加入存保 初年度保費萬分之8

2019-09-24 13:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



純網銀預計最快明年第1季就會有一家開幕。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

純網銀預計最快明年第1季就會有一家開幕，民眾把錢存在純網銀一樣受到中央存款保險保障，最高上限300萬元；至於純網銀加入存保的保費，初年度費率為萬分之8。

中央存保今（24）日下午與三家純網銀業者開會，主要是就存網銀比照一般實體銀行加入存保機制進行說明；據了解三家純網銀LINE Bank（連線銀行）、將來銀行、樂天國際銀行，都將由董事長親自帶隊出席，另外總經理和法遵相關人員都將一起與會。

存保對要保金融機構提供存款保險，如果有銀行經營不善面臨倒閉，存保對這家銀行每一存款人提供最高額度300萬元的保障，包括定存、活存、支票存款等，合計在300萬元以內全額保障，投資人不至於因為銀行倒閉而有損失，超過300萬元以上部分則不予保障。

包括37家本國銀行，28家外商銀行，以及信用合作社和農漁會，目前總計399家金融機構加入存保，三家純網銀加入之後，加入存保的金融機構將增加為402家。

現行存保制度規定，依法核准收受存款、郵政儲金或受託經理具保本保息之代為確定用途信託資金之金融機構，應向存保公司申請參加存款保險；目前保險對象有四大類，銀行、中華郵政公司、信用合作社以及農業金融機構，四類金融機構分別採取不同的差別費率。

純網銀被歸為銀行類，和一般實體銀行一樣，保險費率為萬分之5、6、8、11和15，五個等級；據了解，純網銀首年度保險費率為萬分之8，也就是每收到存款1萬元，需繳納保費8元。

一年之後根據考核積分決定差別費率，如果分數到達標準，費率可以下調，最低至萬分之5。