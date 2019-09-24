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國泰世華兩分行開幕 聚焦北部重要商圈

2019-09-24 09:21經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

國泰世華銀行9月共有兩家分行開幕，聚焦於北部重要商圈，分別為台北市信義區的松勤分行與桃園市八德區的大湳分行，前者鎖定信義區高端客群，後者主攻在地化社金融服務。

國泰世華銀行總經理李偉正表示，信義區為台灣金融重鎮，大湳則為蓬勃成長的新興市鎮，消金、企金、財管等專業金融需求倍增，國泰世華銀行進駐後，將為當地商貿企業及商場客群提供全方位金融服務。

9月23日開幕的松勤分行，座落於台北信義計畫區101大樓旁，鄰近有國貿大樓、世貿展覽館、台北市政府等新穎商辦豪宅林立，吸引外貿商務企業、證交所及諸多重要金融機構進駐；此外，大型百貨商場、影城爭相開業，加上捷運藍、紅雙線建構便利交通網絡，區域充滿新興活力。

松勤分行近台北101／世貿捷運站，將攜手近市府捷運站的國泰世華銀行總行營業部，共同服務信義區廣大商辦企業戶及高端客群。

9月16日開幕的大湳分行則位於北桃園人口成長最快、密度高的八德區。國泰世華看好桃園都會區與航空城未來發展，大湳分行距規劃興建的桃園捷運綠線G04站口僅200公尺，位於桃拾生活廣場全新住商大樓，緊靠大型購物中心、賣場，多家知名餐飲及咖啡店，生活機能優異便利，為當地商貿活動 、假日親子休閒熱區，大湳分行主力為提供當地居民及店家專業金融服務。

國泰世華銀行大湳分行進駐桃園八德商圈，桃園市經濟發展局郭裕信局長（左四）、國泰世...
國泰世華銀行大湳分行進駐桃園八德商圈，桃園市經濟發展局郭裕信局長（左四）、國泰世華銀行總經理李偉正（右四）、通路執行長鄧崇儀（左三）、副總經理郭昭貴（右二）、副總經理李同文（左二）、新竹分行協理蕭義忠（右一）與大湳分行協理李世偉（ 左一）共同出席開幕剪綵儀式。圖／國泰世華提供
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國泰世華銀行松勤分行開幕，總經理李偉正（右四 ） 、通路執行長鄧崇儀（左三）、副...
國泰世華銀行松勤分行開幕，總經理李偉正（右四 ） 、通路執行長鄧崇儀（左三）、副總經理張振棟（右二）、副總經理鄭有欽（左二）、區協理郭冠伶（右一）與松勤分行協理張智巽（左一），共同出席剪綵儀式。圖／國泰世華提供
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