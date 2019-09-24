國泰世華兩分行開幕 聚焦北部重要商圈

2019-09-24 09:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



國泰世華銀行9月共有兩家分行開幕，聚焦於北部重要商圈，分別為台北市信義區的松勤分行與桃園市八德區的大湳分行，前者鎖定信義區高端客群，後者主攻在地化社金融服務。

國泰世華銀行總經理李偉正表示，信義區為台灣金融重鎮，大湳則為蓬勃成長的新興市鎮，消金、企金、財管等專業金融需求倍增，國泰世華銀行進駐後，將為當地商貿企業及商場客群提供全方位金融服務。

9月23日開幕的松勤分行，座落於台北信義計畫區101大樓旁，鄰近有國貿大樓、世貿展覽館、台北市政府等新穎商辦豪宅林立，吸引外貿商務企業、證交所及諸多重要金融機構進駐；此外，大型百貨商場、影城爭相開業，加上捷運藍、紅雙線建構便利交通網絡，區域充滿新興活力。

松勤分行近台北101／世貿捷運站，將攜手近市府捷運站的國泰世華銀行總行營業部，共同服務信義區廣大商辦企業戶及高端客群。