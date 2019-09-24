五大銀行8月新增房貸大減253億元 半年新低

2019-09-24 08:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



中央銀行昨（23）日公布，8月五大銀行新承作房貸合計383.86億元，為半年新低。 聯合報系資料照片 分享 facebook

中央銀行昨（23）日公布，8月五大銀行新承作房貸合計383.86億元，為半年新低，較7月大減253.23億元，中央銀行官員解釋，主要是適逢農曆民俗月，8月買賣移轉棟數明顯減少，且7月整批分戶貸款較多，墊高比較基期；對於目前房市景氣，央行官員定調為「溫和復甦」。

央行統計顯示，8月五大銀行新增房貸利率漲至1.624%，為五個月新高，月增0.005個百分點，官員解釋，銀行每月承作房貸的對象不一樣，遇到較優質客戶，給予的利率就會低一些。

央行每月公布台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行與華南銀行等五大銀行新承作房貸，市占率近四成，金額與利率走勢，被市場視為房市景氣風向球。

在房價方面，象徵中古屋價格的信義房價指數，8月台北市月增1.07%、年增1.17%，呈溫和上漲；新北市月減0.21%、年增2.01%，其中，年增率連23個月成長，顯示新北市房價上漲為近兩年的既定趨勢。

進一步觀察8月六都買賣移轉棟數，六大都會區與7月相比全數衰退，主要是受到農曆民俗月、民眾交屋風氣急凍影響，但進一步與去年同期相比，僅高雄為年減7.8%，其餘五都均呈上漲。

央行提供資料顯示，8月受到民俗月影響，台北市、新北市、台中市、台南市、高雄市與桃園市等六都，與7月相比，全都呈現兩位數下跌，且減幅幾乎都在二成以上，六都合計月減24.2%。

在年增率部分，台中市與桃園市為兩位數上漲，至於台北市、新北市、台南市也都較去年同期增加，僅高雄市年減7.8%，呈現「獨憔悴」。

高雄房市曾因「韓流」發威、交易熱滾滾，如今買賣移轉棟數卻排在六都之末，是否代表「韓流」退燒、高雄房市交易明顯不如過去熱絡？央行官員解釋，有房仲業者認為，是因為受到南部豪大雨的影響。

此外，自今年3月開始，高雄重劃區有明顯的交屋熱潮，使交易轉趨熱絡，如今交屋潮不像過去這麼多。

不過，今年前八個月高雄買賣移轉棟數年增率仍高達15.6%，為六都前八月合計年增7.8%的兩倍，顯示目前為止，今年高雄房市交易仍為一枝獨秀。