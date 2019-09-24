民俗月冷颼颼 五大銀行四大類放款全下滑

2019-09-24 08:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



中央銀行昨（23）日公布五大銀行新增貸款，除購屋貸款外，包括資本支出、周轉金與消費性等放款，8月金額全數呈現衰退，五大銀行新承作四大類貸款合計5,751.66億元，月減775.74億元，為半年新低。

央行統計顯示，五大銀行新承作貸款利率為1.44%，為兩個月低點，月減0.019個百分點。

央行統計顯示，在企業資本支出借款部分，8月新增530.37億元，月減59.81億元，央行官員解釋，7月有大額建設公司貸款，墊高了比較基期；至於新增貸款利率，則因7月大額建設公司貸款利率較高，8月新增資本支出借款利率跌至1.792%，為四個月低點，較7月下滑0.085個百分點。

央行資料指出，8月周轉金貸款4,786.67億元，月減460.94億元，主要是政府借款金額較少所致；不過，周轉金貸款利率降至1.375%，為兩個月低點，下跌0.008個百分點。

官員表示，8月周轉金貸款利率下滑，主要有兩個原因，一是大額公營企業貸款較多，而這一些的貸款利率向來較低，第二是銀行針對優質客戶，給予利率較低的優惠貸款。

至於8月消費性貸款金額降至5,076億元，為兩個月低點，月減1.76億元，利率卻漲至2.552%、月增0.066個百分點，主要原因為銀行為衝刺業績，積極承作一些利率較高的消費性貸款，以及部分銀行調整公教人員的小額貸款利率所致。