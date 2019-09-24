名家觀點／催動財管市場的六大策略

2019-09-24 00:48 經濟日報 李沃牆



長期以來，發展台灣成為亞太金融中心、亞太籌資中心、亞太資產管理中心或人民幣理財中心等聲音，一直不絕於耳，但始終未能如願。然而，為吸引台商資金加速回台，同時也讓境外資金能夠回流；金管會將於年底前推出一套「媲美星港財富管理新方案」。台灣的資金、讓台灣自己管理，肥水不落外人田；不僅有助於國內金融機構財管業務的發展，爭取商機，更有機會朝向區域資產管理中心邁進。

持平而論，相較於鄰近的星港等國際型金融中心及資產管理中心，台灣確實有不少金融基礎條件望塵莫及。包括：一、英語化環境。星、港都曾是英國殖民地，加上國際化程度高，英語一直是官方語言；但台灣國際化程度不足，雙語至今難以推行。二、資本管制。香港沒有外匯管制，因此資金可自由進出而不受限制，外匯交易量居全球第四；而新加坡外匯市場發展迅速，交易量大增，在2016年成為英、美之後的全球第三大外匯交易中心。台灣對外匯管制一向嚴謹，央行維持台幣匯率穩定居功厥偉，但外匯日均交易量明顯偏低。三、稅制。星、港二地均採「屬地徵稅原則」，即只對在本地區產生或來源自本地區的收入徵稅。且兩地均憑藉簡單稅制、低稅收、貿易便利等特點吸引了大量的投資者註冊公司；台灣稅制則較嚴苛，相對也較高。

四、國際金融人才。星、港二地國際化條件佳及低租稅率，自然成夠吸引國際金融人才，台灣在攬才方面屈居弱勢。五、多元化的金融商品及法規鬆綁。台灣一直淪為境外基金銷售或包裝的通路或幫手；雖然近年來，法規漸鬆綁，本土商品也推陳出新，但境內外基金規模仍有不小差距。六、直接金融與間接金融比，台灣接近2：8，遠低於星、港及歐美等先進國家，甚至已被大陸超越；顯示資本市場籌資功能趨於薄弱。七、低利環境不利於設計高報酬商品。

台灣雖不具星、港先天優勢，但卻有雄厚的資金池及豐富的財管經驗可發展本土化的「媲美星港財富管理新方案」。截至去年10月底，台灣整體資產管理規模已達新台幣7.6兆，台商境外資金回流中，有25%可採全權委託或信託方式進行金融投資；財政部估計有1兆元回流，則有2,500億可進行資產管理。另外，去年初由中國信託商銀與資誠所發布的台灣高資產客群財富報告，估計有31.7萬人的資產逾3,000萬元，總資產合計新台幣18.7兆元；而瑞銀的報告顯示，台灣人在海外的資產高達5,000億美元。

但筆者以為，台灣當前仍有幾大挑戰與建議，一、法規適度鬆綁（如外匯管制、信託管理法等）。二、伴隨金融科技和人工智慧快速發展，投信投顧業可持續發展出新的財富管理平台，如機器人理財全權委託業務。三、放寬及發展更多元化、客製化金融商品，如多元連結標的境外結構型商品、組合型商品等。

四、儘速開放國內券商承作複委託海外有價證券融資業務，並適度提高證券業的淨值槓桿倍數。五、國內監理沙盒已開始運作，若能研擬設立「境外金融監理沙盒」，應可吸引境外金融科技業者加入及海外資金回流，並提升境外金融動能。六、提供優惠租稅及薪資條件，吸引國際金融人才。

（作者是淡江大學財金系教授）