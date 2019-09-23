永豐金前副總張晋源首發聲：司法迫害是對我最殘忍的報復

2019-09-23 20:24 聯合報 記者 聯合報 記者 賴昭穎 ╱即時報導



因子行美國遠東銀行（FENB）出售案疑遭賤賣，永豐金控及銀行今天宣布，對出售案專案小組負責人張晋源依提告背信，對受託財務顧問摩根士丹利求償6928萬美元，未來也將視案件發展對張晋源提起民事求償。張晋源發表聲明說，FENB股權出售案於2016年宣布時，永豐金股價因此上漲，交割後永豐銀的信評也因此提高，這宗在當時被視認為成功的交易案，如今卻變成「弊案」，如此顛倒黑白的指控就是為了對我揭發金融弊案的報復。

張晋源提出五點聲明，他說，針對永豐金控今天不實的指控回應如下：

一、 FENB的財報是經董事會審議通過，財務資訊均充分揭露，金控跟銀行的董事對財務業務狀況都非常熟悉，所謂隱匿資訊的指控完全不實。 二、 FENB的出售案是採取包裹式競標，買家不會對個別資產分別出價，對於永豐提出背離市場基本常識的指控，令人相當錯愕。 三、 出售FENB的董事會是由時任金控董事長何壽川與銀行董事長游國治召集。由於雙方都是股票上市公司，為了避免公告時間的落差影響市場交易，由雙方投行協商建議日期，當時未有颱風之訊息；當出現颱風訊息之後，董事長何壽川仍拍板在7月8日（星期五）召開。 四、 雖然何壽川沒有親自出席董事會，但他當天持續關心董事會的審議進度，並要求董事會成員支持此交易案。 五、 為求保密，永豐在許多併購交易當中有使用非公用之帳號進行聯繫，包括何壽川董事長的主任秘書在內，專案透過非公用之帳號聯繫是行之多年的做法，永豐高層對此應該非常清楚。