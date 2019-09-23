永豐金告吹哨者背信 金管會：兩件事

2019-09-23 19:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



永豐金今（23）日告永豐金前總經理張晉源涉及背信，被外界視為對「吹哨者」的反擊。圖／聯合報系資料照 分享 facebook 永豐金今（23）日告永豐金前總經理張晉源涉及背信，被外界視為對「吹哨者」的反擊，金管會表示，相關內控辦法對檢舉人有保護機制，但出售美國子行案與當初張晉源檢舉的案件無關，應屬兩件事。

金管會官員表示，根據金控及銀行內控辦法，對「吹哨者」訂有保護機制，不過張晉源當初檢舉的案件（鼎興案、三寶案），跟永豐金提告的出售美國子行案，是不同的案件，「當初張晉源沒有吹這個哨（永豐出售美國子行案）。」

外界可能仍會質疑永豐金是否以此案報復吹哨者？官員表示，永豐金已召開記者會採取法律途徑，結果如何就由法官來認定。

官員並指出，永豐出售美國子行案，當初確實有人有疑問，金管會請公司針對相關程序問題作說明、釐清，未再有關切事項後，要賣什麼價格就由董事會自行作決定。

根據「金控及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」第34之2條規定，金控及銀行業對檢舉人應採下列保護：一、檢舉人身分資料應予保密，不得洩漏足以識別其身分的資訊。

二、不得因所檢舉案件而對檢舉人予以解僱、解任、降調、減薪、損害其依法令、契約或習慣上所應享有的權益，或其他不利處分。

官員認為，對吹哨者的保護機制有一定的合理範圍，不太可能被認定為吹哨者之後，就所有事情都可以免責。