又有保險公司被罰 金管會列11項缺失罰安聯人壽400萬元

2019-09-23 19:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



安聯人壽位於台北市信義計畫區的總部大樓外觀。 圖／取自安聯人壽官網 分享 facebook

又有保險公司被罰，安聯人壽因辦理法人投保案件、客戶辦理保單借款後購買新保單及洗錢防制作業等11項缺失，今（23）日被金管會開罰400萬元。

金管會今天公告，安聯人壽辦理保險業務，違反保險法及洗錢防制法相關規定，依法處罰鍰400萬元及五項糾正。

金管會表示，安聯人壽的缺失，包括第一，辦理投資型保險商品客戶風險屬性評估作業，未就前後二次內容明顯差異處，深入瞭解原因及評估合理性並留存紀錄。

第二，辦理法人投保案件，核保人員未審慎評估其投保需求及妥適性逕以承保。

第三，辦理高保價商品，要保人由法人變更為自然人的審核作業，未徵提相關佐證資料，以確認變更的合理性。

第四，辦理市場風險值的計算，經查有債券部位及市價資料未更新，及未建置覆核機制情事。

第五，辦理洗錢及資恐風險評估作業，因個別產品風險評估作業的相關風險定義及權數設計有欠妥適，致產生有未考量產品風險因子情事。

第六，辦理客戶及交易有關對象的姓名及名稱檢核作業，保費非由保險契約當事人或利害關係人付款者，相關檢核作業有欠完備。

第七，辦理法人客戶的實質受益人辨識作業，有未確實及正確辨識實質受益人身分。

第八，對客戶辦理保單借款後購買新保單，未檢核新保單所附業務員報告書所列保費來源是否屬實，以及有業務員未確實填寫業務員報告書中保費來源資訊。

第九，辦理消費者爭議案件的追蹤檢討作業，追蹤檢討範圍有欠完整，以及有未檢討發生原因並研擬改善措施者。

第十，辦理資訊安全防護作業，未就漏洞修補及追蹤處理訂定明確作業規範，也未對無法修補或不需修補等例外管理情事，確實評估控管程序並定期檢討。

第十一，對於宣告利率與區隔資產投資報酬率偏離程度的追蹤控管作業，未提報保險商品管理小組會議，並提出因應措施。