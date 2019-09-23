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律師：這三大點讓永豐金決定提告前總經理張晉源

2019-09-23 19:09經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

永豐金控及銀行今天公告，要對前總經理張晉源依法提起刑事訴追。 圖／永豐銀行提供
永豐金控及銀行今天公告，要對前總經理張晉源依法提起刑事訴追。 圖／永豐銀行提供
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金融業上首見金控向投顧公司提告，並提告當時負責出售美國子行專案小組負責人。永豐金與永豐銀委託的國際通商法律事務所律師傅祖聲今（23）日指出，基於三大原因，接受永豐銀與永豐金控委託，提告永豐銀前總經理張晉源背信罪。

第一原因，永豐金2016年出售子行美國遠東銀行（FENB），經過查證，發現當時永豐金控財務長、永豐銀行總經理及董事的專案負責人張晉源在交易過程中，有不和常理的安排與做法。

其中，最重要的是沒有在董事會中充分揭露FENB高達6928萬美元的遞延所得稅資產備抵，以及備抵壞帳迴轉價值，合計約等於新台幣21.5億元，導致交易價格有被低估嚴重影響股東權益情事。

傅祖聲表示，張晉源應考慮如何讓公司在交易過程中獲得更高交易條件，卻沒有讓董事會成員知道，專案小組並有將數據放入分析，董事會報告時卻沒有讓董事會成員知道。

第二原因，美國子行出售有第二方競標者，但張晉源不願意與競標者銀行總裁見面，不符合一般交易常規。

第三原因，召開臨時董事會通過處分子公司SPB％股權予美國公司Cathay General Bancorp時間不合理，張晉源堅持要在7月8日召開，原因是要與Cathay General Bancorp同一天董事會，但Cathay General Bancorp早在8天前董事會通過交易案，而7月8日當天，永豐金控董事長與獨董不在國內，許多在場董事在訊息不充分下，接受其報告內容並通過交易案，與交易常規不符合。

傅祖聲指出，以上重點是永豐提出自訴的原因，確實對金控與銀行的背信行為有重要事實。而永豐金控向摩根士丹利求償21.5億元的民事訴訟案，未來也將視案件發展，對張晉源提出民事求償。

永豐金控永豐銀行

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