新台幣貶回31字頭 貶7.7分收31.057元

2019-09-23 16:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



台股今天下跌10.67點，收在10,919.02點。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 台北股匯市今（23）日雙雙收黑。台股今天下跌10.67點，收在10,919.02點，成交值新台幣1,056.47億元。新台幣兌美元匯率也重返「31」元字頭，今（23）日貶值7.7分，收在31.057元，為全日最低價，台北外匯經紀公司成交量9.99億美元。

證交所資料顯示，三大法人外資及陸資買超，投信和自營商賣超，合計賣超新台幣6.06億元。其中，外資及陸資買超15.53億元。

新台幣匯率今日盤中最高30.965元，最低31.057元，終場收在31.057元，為全日最低價。