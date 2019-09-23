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出售遠東銀行有問題 永豐要告前總經理及財顧

2019-09-23 15:09聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

永豐金控及銀行今天公告，要對前總經理張晉源依法提起刑事訴追。 圖／永豐銀行提供
永豐金控及銀行今天公告，要對前總經理張晉源依法提起刑事訴追。 圖／永豐銀行提供
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永豐金控及銀行今天公告，就出售美國子行遠東國民銀行予美國Cathay General Bancorp一案，要對前總經理張晉源依法提起刑事訴追，對財務顧問Morgan Stanley公司提起民事訴訟，求償21.5億元。曾舉報出永豐鼎興詐貸案，被稱為台灣史上最高層級的吹哨人的張晉源北被永豐提告，特別引起外界矚目。

永豐金控及永豐銀行表示，自105年起，基於金管會民眾陳情來函及金控董事會要求，就出售美國子行遠東國民銀行予美國Cathay General Bancorp一案。

經歷時三年進行相關釐清及調查後，發現當時專案負責主管、銀行子公司前總經理張晉源涉有未於金控及銀行董事會充分揭露遠東國民銀行的資產價值，以致於該案交易價格有低估的情事，涉有觸犯金融控股公司法、銀行法特別背信罪之嫌，因此永豐金控及永豐銀行今天對張提出刑事訴追，以追究其刑事責任。

永豐金控表示，Morgan Stanley公司於104年擔任銀行子公司出售美國子行遠東國民銀行的專案財務顧問，未善盡顧問職責及善良管理人的注意義務，以致於損害銀行子公司權益。因此永豐銀行今天對Morgan Stanley提起民事訴訟，請求賠償永豐銀行美金6928萬元，折合21.5億元，以維護公司及股東權益。

永豐銀行永豐金控金管會

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