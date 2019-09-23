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要收藏動作要快！中華郵政將限量發行大龍票黃金鑄錠

2019-09-23 15:02經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

中華郵政公司訂於今年9月27日推出集郵商品「大龍票黃金鑄錠」，限量1,500套，...
中華郵政公司訂於今年9月27日推出集郵商品「大龍票黃金鑄錠」，限量1,500套，每套售價1萬9,888元，有興趣收藏的民眾可於各地郵局、郵政博物館或「中華郵政集郵電子商城」(https://stamp.post.gov.tw)訂購。　圖／中華郵政公司提供
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喜愛集郵和收藏貨幣的粉絲要注意了，中華郵政公司訂於今年9月27日推出集郵商品「大龍票黃金鑄錠」，限量1,500套，每套售價1萬9,888元，有興趣收藏的民眾可於各地郵局、郵政博物館或「中華郵政集郵電子商城」(https://stamp.post.gov.tw)訂購。

中華郵政表示，大龍票是清朝很具代表性的郵票，兩、三年前中華郵政曾發行6,000套「大龍票銀鑄錠」，因收藏價值極高，所以受到收藏者的熱烈歡迎，很快便銷售一空，有不少收藏者認為，既然有銀製「大龍票鑄錠」，希望也發行黃金鑄錠，為創新集郵商品，決定回應民眾要求，首度發行以黃金鑄造的「大龍票黃金鑄錠」。

中華郵政說，「大龍票黃金鑄錠」是以我國第一套郵票－「海關一次雲龍郵票」(簡稱大龍票)之5分銀圖案設計，材質為含金千分之999.9純金，重量10公克，尺寸為20×22.7(mm)，每套皆附典藏包裝盒、專屬提袋及精美說明卡，並加贈編列序號之「海關一次雲龍郵票印樣」一張。

中華郵政指出，「大龍票黃金鑄錠」是委請中央造幣廠承鑄，以細膩雕刻搭配精鑄方式呈現，極具紀念意義與工藝價值，也是餽贈親友最佳獻禮，商品數量有限，歡迎至全國各地郵局、郵政博物館洽購或至「中華郵政集郵電子商城」(https://stamp.post.gov.tw)訂購。

中華郵政郵局博物館

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