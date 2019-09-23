80億保險金找到主人了 金管會：失聯保戶目前剩29億元

2019-09-23 13:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



金管會立委顧立雄今天在立法院表示，保險公司應付未付的保險金，到2016年4月底前有108億元，經過清理後，到今年6月底已剩下29億元。

立法院財委會今天邀請相關部會專案報告私菸案，立委江永昌質詢表示，對於應付未付的保險金，他非常贊成加速清理付給保戶，但保險法、民法都有請求權時效，金管會不能以一個函令就要求保險業？

顧立雄表示，應付未付保險金，是無待請求，只是無法送達受益人，保險公司開了現金支票被退回，沒有請求權的問題。

顧立雄表示，保險事故是否屬已發生後，保險公司已開具理賠，還是雙方有爭議，若受益人申領屬保險公司尚未確認，這就有二年時效問題，若是保險公司已決定給付，只是找不到人，就沒有請求權問題。

顧立雄表示，105年4月前有108億元，今年6月已降到29億元，透過要求保險公司積極找到人後，每年都會有新增的金額，但不希望因二年未支付轉列收入，變成誘因讓保險公司不積極找人。