80億保險金找到主人了 金管會：失聯保戶目前剩29億元
金管會立委顧立雄今天在立法院表示，保險公司應付未付的保險金，到2016年4月底前有108億元，經過清理後，到今年6月底已剩下29億元。
立法院財委會今天邀請相關部會專案報告私菸案，立委江永昌質詢表示，對於應付未付的保險金，他非常贊成加速清理付給保戶，但保險法、民法都有請求權時效，金管會不能以一個函令就要求保險業？
顧立雄表示，應付未付保險金，是無待請求，只是無法送達受益人，保險公司開了現金支票被退回，沒有請求權的問題。
顧立雄表示，保險事故是否屬已發生後，保險公司已開具理賠，還是雙方有爭議，若受益人申領屬保險公司尚未確認，這就有二年時效問題，若是保險公司已決定給付，只是找不到人，就沒有請求權問題。
顧立雄表示，105年4月前有108億元，今年6月已降到29億元，透過要求保險公司積極找到人後，每年都會有新增的金額，但不希望因二年未支付轉列收入，變成誘因讓保險公司不積極找人。
江永昌強調，金管會保險局應該窮盡一切努力捍衛保戶權益。金管會不能隨便說說，金管會既然已經發了函令，卻不修改法律規範，金管會的處理方式如果因為保單有所差異性，那在法條上就應該有差異！不是靠主委的主觀意志，應該落實法令。否則未來在法院訴訟時吃虧的可能仍是保戶。
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