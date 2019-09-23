壽險業務員承攬、僱傭問題 金管會：公會已訂認定標準

2019-09-23 12:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



金管會主委顧立雄今天在立法院表示，壽險業務員承攬、僱傭問題，公會已訂出認定標準，不止南山人壽，所有保險公司都要依此標準進行管理。

對於南山人壽業務員問題一直無法解決？顧立雄表示，公會訴求，及承攬、僱傭的老問題，兩部分都在設法解決。

顧立雄說，承攬、僱傭關係已請公會擬訂標準，承攬的特徵是什麼、僱傭的特徵是什麼，若認定是僱傭就用僱傭的特徵來進行管理，若是關係上最鬆散的承攬關係，就依承攬關係來管理。

他表示，公會的標準已經出來，不止南山，所有保險公司都要依此標準進行管理。

所以不可要求參加晨會否則就處罰人家？顧立雄說，這是個例子啦，若是承攬關係，教育練你強制他到場就有僱傭的特徵阿，我們已列舉出特徵，因為還有混合的，部分承攬、部分僱傭，就要在僱傭範圍內只能做那部分，離開僱傭後就要用承攬，更複雜的還有承攬、加僱傭、加委任。

顧立雄表示，我們跟公會已討過很多次，公會已報過來，希望法遵部門要來落實。

若部分僱傭就不用提勞保、退休金？顧立雄說，會有一定的工資，工時部份就依規定來提，那是混合契約。

至於部分承僱、僱傭問題，已在法院訴訟，就由法院訴解決。