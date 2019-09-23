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證交所官網改版 中英文都好讀

2019-09-23 12:20經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

證交所響應國際化，為便利外資及國際人士更容易了解台灣證券市場，最新推出新版中英文雙語官網，採取各資訊雙語完全對應方式，讓外籍人士更容易閱讀網站內容，期盼藉此推廣台股投資。

證交所表示，這次官網改版最大特色是中英文雙語化的內容升級，配合國發會「2030雙語化國家政策發展藍圖」以及推動台股投資目標進行調整。9月21日起證交所官網已全面更新。

證交所指出，改版後，官網不論首頁、分頁、分項，都採取中英文對應，並將網頁寬度由原960px調寬為1200px，更加符合現代使用者使用設備寬度的習慣；寬度調整後，也能擺放更多資料，減少捲動頁面。

新版官網的主選單，並採用巨型導覽選單（Mega Menu），可一目瞭然看到所有選單項目，讓使用者可以在最少點選（Click）內，找到所需內容，字型自由調整，也能依照自己喜愛切換字型的大小。

證交所說明，過去部分資訊因分類架構，投資人必須點擊兩三次，切換不同頁面，才能找到理想結果，而改版官網考量使用者習慣，包括新上市證券、公告／活動、其他連結等，均進行有效彙整以利在最少點選的途徑完成。

另外，官網還設立熱門導覽區，整合經統計瀏覽量最高的前20名頁面在瀏覽區內，更便利閱讀。

證交所指出，新版官網採取一站式服務，網站地圖可查詢網站內的所有項目，亦可依功能別、部門別搜尋，同時整合投資人對台灣資本市場相關機構以及業務連結網址，例如主管機關、市場運營單位、公協會和投資活動相關業務機構，皆可透過證交所網站查詢。

證交所表示，為營造有利台股投資環境，將持續推動友善雙語金融服務環境，以吸引外國投資人投資台灣資本市場。

證交所台股字型

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