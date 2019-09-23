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陸央行主管報紙：貨幣政策穩健取向不因降準而改變

2019-09-23 11:29聯合報 記者林宸誼╱即時報導

備受關注的全面降準於9月16日正式實施，中國人民銀行（大陸央行）旗下主管報紙中國金融時報23日發表文章表示，貨幣政策的穩健取向並沒有因此改變，好鋼要用在刀刃上，資金的「閘門」已經適度打開，下一步的關鍵是要將降準釋放出的資金有效、精準引導到重點領域和薄弱環節。

文章指出，資金要「有所為」，還要「有所不為」，今年以來，嚴查各類資金違規流入房地產市場，依然是監管部門的重點工作，據統計僅8月以來，銀保監系統開具的因資金違規流入房地產市場的罰單超過40張，無論數量還是力度均超過往年。

引導資金向實體經濟領域流轉，監管必須嚴控資金流向，讓金融機構不把新釋放的資金投向房地產、產能過剩等控制領域與行業。

文章認為，與前兩次降準相比，此次「全面降準+定向降準」的「組合拳」，精準味道更濃，城商行屬於地方性或區域性中小銀行，受資金實力等因素限制，難以與大中型銀行角逐大企業大客戶，金融服務更多關注本地中小微型企業客戶和個人客戶。

同時，城商行管理層級少、決策鏈條較短、經營靈活，更加熟悉當地經濟社會情況，它們在為當地中小微型企業和居民提供金融服務方面更具優勢，因此此次將「定向降準」機構鎖定在「僅在省級行政區域內經營的城市商業銀行」，凸顯了貨幣政策操作的精準性，有助於資金更好地進入實體經濟。

文章表示，降準減輕了金融機構貸款成本，有效增加了市場流動性，但貨幣政策的穩健取向並沒有因此改變，不管是全面降準還是定向降準，釋放的資金都需要真正變成市場紅利，有效惠及實體經濟。

因此，下一步政策調控重點應著力於疏通貨幣政策傳導機制，讓好政策轉變為企業可以真真切切享受到的「真實惠」。

中國人民銀行。圖/騰訊財經
中國人民銀行。圖/騰訊財經
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貨幣政策房地產實體經濟

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