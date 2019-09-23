失能風險年輕化 壽險業者推專案助民眾打造避風港

2019-09-23 11:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



許多人以為失能是銀髮族的專利，但殊不知每個人與失能的距離已經愈來愈近。根據衛福部身心障礙年齡分布統計顯示，65歲以下比例高達58%，其中又以50歲至59歲、30歲至44歲比例最高，正值工作年齡就得面臨因失能衍生的長期照顧問題。根據家庭照顧者關懷總會調查，一段照顧歷程平均9.9年，甚至有長達30多年的案例。若以中長期照顧計劃的支出來看，光是每月照護服務費及材料費就要3.5萬元，每年支出就達42萬，且不含輔具措施等一次性費用。全球人壽呼應主管機關倡議保障型商品，推出「失扶好照專案」，透過新失能扶助險的3大特色，提供長期且多重保障，打造長期失能者的避風港。

由於疾病年輕化趨勢，漸漸拉長民眾失能照顧期，對於失能長照者家人而言，是一場馬拉松的硬仗，需集結各種人力、物力及財力才能安穩度過。為了協助民眾應戰，全球人壽推出「失扶好照」專案，包括有身故或滿期生存時還本的「全球人壽失扶好照終身保險(H版)」，以及純健康險保障的「全球人壽失扶好照終身健康保險(G版)」、「全球人壽失扶85定期健康保險附約」、「全球人壽失扶65定期健康保險附約」，透過以下3大特色，讓民眾可依據自身需求搭配最適合自己的保單組合，打造長期失能者的避風港，可以有效地減緩失能家庭的經濟壓力。

特色1：給付明確 多重保障

全球人壽表示，「失扶好照」專案中的「全球人壽失扶好照終身保險(H版)」、「全球人壽失扶好照終身健康保險(G版)」，只要經過醫師確診且符合失能程度表，就可以獲得理賠。若因意外或疾病造成的1-11級失能，將依據保險金額的3倍給付一次性失能慰問保險金，及時奧援，不致頓失經濟依靠；若是1-6級失能，首年則依據保險金額的24倍給付一筆重大失能生活扶助保險金，且第二年度起若生存還可每月領取重大失能生活扶助金，作為每月照顧服務費用的財務來源，惟給付不超過本契約滿期日之前一日，且本公司累計給付之重大失能生活扶助保險金最高以保險金額之六百倍為限。此外，繳費期間失能還可豁免續期保費。

而「全球人壽失扶好照終身保險(H版)」除了融入上述「全球人壽失扶好照終身健康保險(G版)」之所有特色特點外，並提供身故/喪葬費用保險金及祝壽保險金，讓保費有去有回，終身照護最全面。

若是在預算有限的情況下，則可選擇全球人壽現有的多款特定主約，再搭配「全球人壽失扶85定期健康保險附約」或「全球人壽失扶65定期健康保險附約」，前者保障年齡至85歲，主要強化照護保障；後者保障至65歲，強調若於工作時期發生重大失能，可彌補收入損失。這兩款皆提供重大失能生活扶助保險金、無重大理賠紀錄增額保險金，若在繳費期間因意外或疾病導致1~6級失能時，不分失能程度給付相同金額，亦可豁免續期保險費，且保障期間持續有效。

特色2：繳費期滿 保障加倍20%

若在繳費期間未申領重大失能生活扶助保險金，一旦繳費期滿後保障全面加倍20%。以保額3萬為例，若1-11級失能即可領取失能慰問保險金9萬元，可再加上無重大理賠紀錄增額保險金的1.8萬元；若為1-6級失能，首年即可領取重大失能生活扶助保險金72萬元，加上無重大理賠紀錄增額保險金的14.4萬元，且第二年度起每月領取重大失能生活扶助金3萬元起，可再加6,000元起的無重大理賠紀錄增額保險金，保障再升級。

特色3：長期失能 兩段式加碼

若為1-6級失能，重大失能生活扶助保險金將依照重大失能給付保單年度加倍給付，給付第11年起加碼15%、第21年起再加碼10%，非依照失能程度計算給付，也不用擔心失能程度影響給付金額。也就是說，若診斷確定為1-6級失能時，該第一重大失能給付保單年度，將按保險金額的24倍給付重大失能生活扶助保險金，且自第2-10年之每月給付為1倍保額，且於第11年起給付1.15倍保額、第21年起給付1.25倍保額，兩段式加碼補強照護所需的費用。

全球人壽提醒，別以為失能與自己距離很遙遠，現代人生活作息不正常、工作久坐不運動、飲食習慣不良等，都是近年來疾病年輕化主要因素，除了避免這些不良生活習慣影響健康外，也要做好「萬一」意外或疾病來敲門時的準備，及早透過失能扶助險為自己打造長期失能的避風港。