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陸最近網管超嚴 連官媒也哀號…都是為了這件事

新台幣開盤 貶值4分

2019-09-23 09:40經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

新台幣今天早盤以31.02元兌1美元，貶值4分開出。

新台幣上周五終於挑戰30字頭成功，以30.980元兌1美元，升值2.6分作收；今早台股開低之後走高，新台幣也以貶值態勢開出之後，逐步走升，目前來到30.975元價位，升值0.5分。

新台幣台股

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