保發中心董座桂先農：住宅火險要附加地震及颱風洪水險

2019-09-22 22:25 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



氣候變遷帶來的颶風、水災、地震等極端氣候風險，提高民眾對保險的需求，可能也使災害保險的成本大增，使保險公司損失慘重。保發中心董事長桂先農表示，過去是50、100年才出現的巨災風險，現在卻頻繁出現，極端氣候帶來很大的影響，是保險業面臨的重大挑戰。

氣候變遷已經成為金融保險業無法忽視的威脅，根據安聯集團（Allianz）發表的最新全球經濟風險晴雨表指出，極端氣候風險已列入風險項目前3名。天災事件頻繁發生及損失幅度擴大，考驗保險業的風險承擔及應變能力。

桂先農表示，去年美國加州爆發史上死傷人數最高、房舍毀損最慘重的山林大火，還造成麥塞德財產及意外保險公司因鉅額理賠負擔不起，而由州政府保險廳接管。風險決定費率，氣候變遷帶來的極端氣候，使災害發生頻率愈來愈高，理賠機會大增，保險費率愈來愈難計算，國際再保費率往上走。

桂先農指出，一旦出現災害就會帶來農損，台灣是颱風、豪雨等災害發生頻率很高的地方，耕地不大但農產品種類很多，損失率高又非常複雜，要推動商業型農業保險難度高，在政府補助下，農委會農業保險試辦計畫推出不少農業保單。

富邦產險參與農委會農業保險試辦計畫，開發出的農業保險品項居業界之冠，2017年農業保險賠款金額約940萬，2018年約355萬，2019年截至目前為止約1,610萬。

富邦產險企業保險資深副總經理林金穗表示，富邦結合國外再保人的技術及經驗，規劃符合在地需求的保險商品，提供農漁民轉嫁天災風險的保險選擇；目前已推出梨、水稻、香蕉、石斑魚與虱目魚等農漁業保險，及農業設施颱風洪水險。

林金穗表示，在極端氣候及環境污染日益嚴重的態勢之下，世界各國已陸續投入發展綠色經濟以解決環境問題，因此能源管理、環保設備、綠能汽車等綠能科技產業，或有機、環境友善農業等產業開始蓬勃發展，也伴隨著各種新興的意外或責任風險發生，「惟有保險制度才能落實風險管理」。

林金穗指出，富邦產險與中央大學、臺灣大學氣候天氣災害研究中心等長期合作，研發多種量化評估系統如「火災風險評估系統」、「工程保險PML評估系統」、「地震風險評估系統」與「颱風洪水風險評估系統」等，提供客戶完整的企業生命週期風險損防建議與服務。

因應綠能發展趨勢，富邦產險已針對風電與光電產業成立「綠能保險專案小組」，投入上下游產業鏈風險研究，爭取相關商機。

在天災愈來愈頻仍之下，桂先農認為，台灣最需要的是公共工程完工後責任保險，這項在國外行之有年的產品，台灣政府卻完全忽視。每當天災發生，總有道路、橋樑等公共工程出問題，政府必須另外花錢去整修，「等於把風險留在自己身上」，由全體納稅人承擔。

桂先農表示，若政府可投保公共工程完工後責任保險，不但可轉嫁風險，承保公司還會在廠商建造施工過程中去監督工程品質，有助於提高公共工程品質。

氣候變遷影響愈來愈大，桂先農表示，保險就是少數人的不幸由多數人來分擔，他呼籲民眾住宅火險一定要附加地震及颱風洪水險，一方面轉嫁自己的風險，另一方面也幫助其他受災的同胞、做功德。