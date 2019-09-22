脫歐倒數六周 英鎊前途未卜走勢看法分歧

2019-09-22 12:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



距離英國脫歐日10月31日剩下六周，脫歐歷程的反反覆覆影響英鎊短期走勢 ，增加下半年外幣投資不確定性，理財專家對於英鎊的看法略為分歧，有認為即使Fed二度降息，美元仍較英鎊強，持有美元為佳，但也有看法傾向英國恐難如願於10月底脫歐，英鎊短線維持偏強態勢。

依據原本的脫歐時程，英國應於今年3月31日完成脫歐手續，但因執政黨所擬定的脫歐協議始終無法獲得在野黨認同，導致英國在脫歐進程上一再延宕 ，逼得歐盟不得不同意給予英國更長脫歐期限，使脫歐期限延長至今年10月31日。

元大投信環球市場投資部表示，自從2017年3月29日英國啟動脫歐程序以來 ，金融市場價格反映出對英國軟脫歐甚至不脫歐的期待，每逢硬脫歐的機率升高，英鎊即以大貶反應。

凱基銀行財富管理處資深協理張冠雄表示，若英國最終真的走向硬脫歐這條路，將對英國帶來嚴重的衝擊，甚至衝擊全球經濟成長。觀察外匯市場近期變化，英國於2016年6月23日公投通過脫歐時，英鎊匯率在短短五個月內急速貶值逾20% （英鎊兌歐元1.5018貶至1.1943），同一期間，歐元也遭受英鎊貶值得拖累，匯率貶值了近10%。

張冠雄指出，雖在過去近三年，英鎊兌美元雖曾一度升值接近1.44 ，但由於英國國會始終無法在脫歐協議的議題上達成共識，英國硬脫歐的機率持續攀升，導致英鎊持續遭到市場拋售，今年9月初英鎊兌美元更一度跌破1.20整數，最低來到1.1959。

展望後市，由於英國脫歐後續的發展變數仍大，在尚未有明確結果出現前，不宜對英鎊匯率有摸底的心態，投資上，目前亦不宜持有太多英鎊的部位。

張冠雄說，本月18日FED的利率決議，雖然再度降息1碼，但整體而言，ECB貨幣政策的寬鬆力道大於FED，且目前美歐利差仍大，美國經濟基本面明顯優於歐元區，加上英國脫歐疑慮也會對歐元匯率造成一定的壓力，故展望第四季至到明年第一季，預期美元仍將明顯強於歐元及英鎊，建議持有美元為佳。

但也有投資專家認為，英鎊短線將於1.2至1.3區間震盪，且由於近年來英鎊守在1.2之上，建議英鎊匯率趨近1.2時，可逢低布局，接近1.3時則可減碼。