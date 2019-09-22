香港反送中我央行示警 聯繫匯率若受阻影響新台幣

2019-09-22 11:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



香港「反送中」活動持續紛擾 ，中央銀行示警，若聯繫匯率制度無法維持 ，導致港幣重貶及香港經濟金融動盪，將會衝擊亞洲金融市場，進一步影響新台幣匯率及我國金融業對香港的暴險，須密切留意香港最新發展。

香港曾經在1974年至1983年採行浮動匯率制度，自1983年10月起為因應香港1997年回歸中國大陸，及維持港幣匯價穩定，轉為聯繫匯率制度。

港幣在浮動匯率時期曾由1美元兌5港幣，貶至8.7，後因採聯繫匯率制度而回穩，且自2005 年起港幣對美元匯率在7.75至7.85區間波動。

近期人民幣貶值，加上「反送中」活動紛擾，導致香港信用評等遭調降，外界除擔憂香港經濟恐受美中貿易衝突增溫、全球經濟走緩的影響外，香港聯繫匯率制度的運作再度成為關注焦點。

央行指出，由於自2003年中至2019年5月香港房價指數成長5.8倍，港股又大幅攀升，因此若因金融風險增高而使資產價格大幅下跌，國際資金或企業對香港金融穩定的信心恐怕因此動搖，或引發大量資本外流之虞，再度衝擊香港聯繫匯率制度的運作。

如果資金外逃嚴重，導致香港無法維持聯繫匯率制度，這將危及香港金融中心的地位。

雖然目前各界評估香港仍有足夠資源，如龐大的外匯存底、境內市場流動性也充沛，且香港經常帳呈順差，居民又持有鉅額國外淨資產，這些均有利維持聯繫匯率制度。但央行表示，會持續密切關注香港政經情勢發展，必要時將提供外幣資金支援本國銀行。