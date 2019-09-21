面試南山新董座 顧立雄要再想想

2019-09-21 23:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



針對是否會親自面試南山人壽新董座人選，金管會主委顧立雄今（21）日表示：「我要再想想！」目前先由保險局進行資格審查，確認董事長的資格，尤其是專業年資是否合乎規定，保險局也會與新董座人選面談未來經營理念。

顧立雄今日參加臺灣集中保管結算所主辦「108學年度（第5屆）大專生金融就業公益專班」開課，勉勵專班受訓學員。顧立雄也向參加學員介紹金管會推動金融科技發展、完備公司治理及強化金融消費保護等作法。

集保結算所主辦大專生金融就業公益專班，9月21日在全台各地九所大學十個專班同步開課，共有來自全國51所大專校院620位應屆畢業生參加。

集保結算所總經理朱漢強表示，為響應金管會履行企業社會責任，鼓勵金融業投入社會公益的理念，自104學年度起邀請金融、證券、期貨等周邊單位，公私協力、整合資源，共同辦理「大專生金融就業公益專班」，針對家庭經濟需協助的大專生，提供系統化金融專業訓練，並輔導其考取金融證照，強化就業競爭力。

結訓後，更提供就業媒合，以獲取穩定的工作，協助其家庭經濟脫困。透過金融課程，讓學生翻轉身手，也為企業培力，開發人才，發揮集保結算所社會企業的價值與責任。

108學年度大專生金融就業公益專班，自108年9月至109年3月止，專班利用周六及周日上課，總計170小時。主辦單位更貼心提供學員午餐、書籍講義、生活津貼及證照考試報名費等補助，要讓同學無後顧之憂，專心上課。