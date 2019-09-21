親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
冠德捷運公園宅

面試南山新董座 顧立雄要再想想

2019-09-21 23:08經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

針對是否會親自面試南山人壽新董座人選，金管會主委顧立雄今（21）日表示：「我要再想想！」目前先由保險局進行資格審查，確認董事長的資格，尤其是專業年資是否合乎規定，保險局也會與新董座人選面談未來經營理念。

顧立雄今日參加臺灣集中保管結算所主辦「108學年度（第5屆）大專生金融就業公益專班」開課，勉勵專班受訓學員。顧立雄也向參加學員介紹金管會推動金融科技發展、完備公司治理及強化金融消費保護等作法。

集保結算所主辦大專生金融就業公益專班，9月21日在全台各地九所大學十個專班同步開課，共有來自全國51所大專校院620位應屆畢業生參加。

集保結算所總經理朱漢強表示，為響應金管會履行企業社會責任，鼓勵金融業投入社會公益的理念，自104學年度起邀請金融、證券、期貨等周邊單位，公私協力、整合資源，共同辦理「大專生金融就業公益專班」，針對家庭經濟需協助的大專生，提供系統化金融專業訓練，並輔導其考取金融證照，強化就業競爭力。

結訓後，更提供就業媒合，以獲取穩定的工作，協助其家庭經濟脫困。透過金融課程，讓學生翻轉身手，也為企業培力，開發人才，發揮集保結算所社會企業的價值與責任。

108學年度大專生金融就業公益專班，自108年9月至109年3月止，專班利用周六及周日上課，總計170小時。主辦單位更貼心提供學員午餐、書籍講義、生活津貼及證照考試報名費等補助，要讓同學無後顧之憂，專心上課。

課程期間輔導學員考取金融證照，並講授金融實務及分享職涯經驗，幫助家庭經濟弱勢學生能翻轉人生。在新的學年度，金融、證券及期貨等周邊單位，將各專班緊密合作，培訓專業人才，使金融就業公益專班發揮最大效益。

集保金融就業公益專班昨日全台開課，金管會主委兼公益專班班主任顧立雄(中)主持開訓...
集保金融就業公益專班昨日全台開課，金管會主委兼公益專班班主任顧立雄(中)主持開訓，並與集保總經理朱漢強(右二)等合影。集保╱提供
分享

大專金管會集保結算所

相關新聞

國泰金調查 72%民眾估明年不調薪

2019-09-21 01:54

安聯衝市占 強化健康險

2019-09-21 01:54

國泰產險 推手機碎屏險

2019-09-21 01:54

中信銀副董利明献三建言：在陸台資銀 可危機入市

2019-09-21 01:54

熱錢匯入 台幣升破31

2019-09-21 00:09

台、泰受惠轉單 躍亞幣兩強

2019-09-21 00:05

韓元狂貶 我競價優勢快歸零

2019-09-21 00:05

亞幣雙強 泰銖漲幅贏過台幣

2019-09-20 23:57

純網銀混搭零售...金融新服務來了

2019-09-20 03:14

純網銀行銷 棒球場變戰場

2019-09-20 03:14

投信債券基金 禁連發三檔

2019-09-20 03:03

兆豐反毒 贊助紙風車巡演

2019-09-20 03:03

公股金融機構搶回流資金 各出奇招

2019-09-20 03:03

公股銀行衝刺手續費 擁三大優勢

2019-09-20 03:03

銀行財管業務 金管會下令全面清查

2019-09-20 03:03

金融消費權益問題…零容忍

2019-09-20 03:03

牛津博士 南山新董座尹崇堯比老爸尹衍樑還神祕

2019-09-20 03:03

提早接班 尹衍樑之子尹崇堯掌南山

2019-09-20 03:03

財資雜誌評選 元大連五年獲最佳期貨商

2019-09-18 23:38

自家人五鬼搬運 永達學院老董涉掏空校產

2019-07-26 14:53
看更多

熱門文章

傳高通回頭 台積電產能塞爆

2019-09-21 00:17

中信銀副董利明献三建言：在陸台資銀 可危機入市

2019-09-21 01:54

iPhone 11買氣超預期 銷售看增三成

2019-09-21 01:10

星宇航空呼號Starwalker 靈感來自電影星際大戰

2019-09-21 11:20

桃園捷運開工 連結雙北

2019-09-21 01:38

達麗大投資 北高雄蓋商場

2019-09-21 01:43

逃漏稅重罰 擬最高10年徒刑、罰金1億

2019-09-21 13:29

稅單「送達」卻沒到納稅人手上 要求滯納金合理嗎？

2019-09-21 13:43

華為伯明翰設培訓中心 每年為英國培訓千名5G工程師

2019-09-21 11:05

逃漏稅要重罰！財政部修法最高罰1億元

2019-09-21 11:45

2019百貨週年慶 攻略看這裡

2019-09-21 17:14

財政部要重罰逃漏稅 立委關心配套和執行

2019-09-21 11:52

搶買iPhone 11…他排隊140小時

2019-09-21 01:10

安聯衝市占 強化健康險

2019-09-21 01:54

不動產布局 瞄準軌道經濟

2019-09-21 01:43

三花拚多角化 食衣住行全包

2019-09-21 01:10

全聯人氣新店型一間又一間 改裝店業績彈跳五成

2019-09-21 14:40

國泰產險 推手機碎屏險

2019-09-21 01:54

送達不等於本人收到 稅單寄送爭議多

2019-09-21 12:59

陸客來台人數縮減到窒息量 十一長假商機泡湯

2019-09-21 15:06

陸客縮減衝擊9月開始顯現 慘況至少延續到春節後

2019-09-21 15:08

全聯現烤麵包新戰略亮牌 就等11月白木屋廠稼動量產

2019-09-21 14:41

降權利金 新北林口媒體園招商

2019-09-21 01:38

規劃臺商服務科 僑委會強化臺商照顧

2019-09-21 12:31

中悅建設推「悅生活」 成立VIP藝術會館

2019-09-21 10:48

三花棉業老董助學 培育技職人才

2019-09-21 01:10

盤點九案件 半年內標售

2019-09-21 01:38

暐順麗緻慶三周年 逆勢迎旺季

2019-09-21 01:25

逃稅祭重罰 立委：如何落實才關鍵

2019-09-21 12:57

國泰金調查 72%民眾估明年不調薪

2019-09-21 01:54

不必搶門票 台電22日於台中草悟道舉辦節電音樂會

2019-09-21 16:40

「2019創意台中」登場 好看好玩又好逛

2019-09-21 16:25

文化部推薦改編劇本書 揭曉

2019-09-21 01:27

循環經濟創造價值 蘿蔔邊料變老菜脯身價翻百倍

2019-09-21 19:44

台泥生態設計競稿 尋求和平廠與社區共存共榮

2019-09-21 12:34

致力綠能 台灣中油獲亞洲卓越企業暨永續發展獎

2019-09-21 08:52

OTT浪潮衝擊韓流 撼動三大無線台

2019-09-21 15:28

面試南山新董座 顧立雄要再想想

2019-09-21 23:08

「母湯市集」來了 一起翻轉浪費愛惜食

2019-09-21 14:24

數位經濟革命 OTT掀起千億美元商機

2019-09-21 16:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top