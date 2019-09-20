經營成果斐然 和泰產險獲評最佳專業團隊

2019-09-20 23:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



由卓越雜誌主辦的2019卓越保險評比結果出爐，和泰產險獲得產險類「最佳專業團隊」獎項，和泰產險副董事長劉源森親自出席領獎。

《卓越保險評比》由世新大學民意調查研究中心針對全國22縣市20歲以上之一般民眾進行網路問卷調查，綜合民調結果與專家學者意見，共同評選出民眾心目中優質的保險公司，今年度為和泰產險首度在《卓越保險評比》中獲獎，顯示出和泰產險的優質企業形象備受民眾肯定。

和泰產險自成立以來便積極展開多項策略行動，對內優化作業流程，對外提升服務品質，例如設置「理賠快捷中心」採用「多元管道通報，單一窗口受理」機制，讓客戶遇事故發生時能選擇自己最便捷的方式通報出險，減少繁瑣的文書流程。

該公司另也推出業務員銷售支援系統，提供保費線上試算，更可直接通知保戶即時報價與繳費資訊，讓業務員出門在外也能隨時服務保戶。內外勤團隊攜手合作，推展各項保險服務措施，帶動公司整體業績的大幅成長。

劉源森除了向主辦單位頒予和泰產險最佳專業團隊這個獎項表達感謝之意，更表示自2017年和泰汽車跨足產險業，和泰產險在保險業裡可說是個新人，這個新團隊結合了兩家公司的專長，和泰汽車強項在於行銷與客戶服務，再加上保險專業，兩者相輔相成，激發出1+1大於2的成效，造就了每年30%以上的業績成長。

他表示，除了同仁們的努力，也謝謝消費者的信賴，對一個成立僅兩年多的團隊來說，現在能夠獲得最佳專業團隊這個獎項，對於和泰產險來說是很大的激勵與鼓舞，未來和泰產險會繼續在服務和創新等面向努力，希望能夠作為大眾生活中最可靠的夥伴，獲得更多的肯定。