秋冬國旅補助 刷台新卡最高折10%

2019-09-20 16:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



台新銀行20日表示，呼應政策，攜手雄獅旅遊、可樂旅遊、易遊網、燦星旅遊及易飛旅遊等五大旅行社，提供信用卡友刷卡消費最高折10%優惠，要讓民眾在開心旅遊時也能賺回饋。

即日起至11月底，刷台新銀行信用卡購買指定國內旅遊行程最高現折7%，本(9)月底前刷台新FlyGo或@GoGo卡再享3%回饋，合計最高折10%。

台新銀行也推出知名飯店訂房優惠，特別是在秋冬廣受民眾歡迎的泡湯行程，宜蘭礁溪五星寒沐酒店，一泊一食平日台新卡友獨享專案價6,380元起，搭配政府秋冬補助再省1,000元，並加碼贈送限量價值約2,000元的住房禮，另有多家星級飯店享平日一泊一食定價五折起優惠，且亦可享國旅千元補助。

台新銀行支付金融處副總經理黃天麟表示，響應政府秋冬旅遊補助，台新銀行和五大旅行社合作推出多樣超值優惠的特色行程，其中如雄獅旅遊推出花蓮雙五星瑞穗春天及理想大地三日遊，原價1萬8,800元起，秋遊價只要7,990元起，刷台新銀行信用卡消費再享7%優惠。

可樂旅遊則針對高鐵假期提供住宿0元專案，刷台新銀行信用卡再享現折7%；易遊網高鐵假期、環島之星、巴士旅遊等行程刷台新信用卡可享最高7%優惠。

燦星旅遊花東及離島行程全站刷台新銀行信用卡消費享95折，易飛旅遊國內行程刷台新信用卡全館享第二人折500元優惠。

本月底前刷台新銀行FlyGo卡或@GoGo卡購買上述行程，再享最高3%刷卡金回饋。

為滿足愛好自由行民眾的需求，台新銀行特別依據國人最愛的旅遊行程與多家知名飯店共同推出住宿刷卡付費優惠專案，本月30日前，礁溪寒沐酒店詠泉居平日一泊一食專案價6,380元起。

對於國人最愛的台南訪古美食之旅，今年12月30日前，台南大億麗緻酒店一泊一食5,412元起，讓民眾樂遊古都暢享在地美食。

此外，尚有宜蘭力麗威斯汀度假酒店、長榮桂冠酒店等星級飯店平日定價五折起優惠；對於離島澎湖的福朋喜來登飯店，也推出豪華雙床客房連續住宿買一晚送二晚優惠1萬2,500元，這些優惠專案均可同享政府每房折1,000元秋冬國旅補助。