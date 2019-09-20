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柯文哲未登記總統連署有新解！他說都是中選會電梯害的

新台幣匯率升破31元大關 升2.6分收30.98元

2019-09-20 16:16經濟日報 記者陳美君╱即時報導

台北股匯雙漲，新台幣美元匯率今（20）日升破31元大關，終場升值2.6分，收30.98元，台北外匯經紀公司成交量10.67億美元。

台股今日開高震盪，終場以10,929.69點作收，上漲34.99點。證交所資料顯示，三大法人買超57.52億元，其中，外資及陸資（不含外資自營商）買超50.65億元。

外資美元匯率新台幣

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